El primer ministro británico, que este viernes ha visto revalidar su mandato con una abrumadora mayoría absoluta, ha celebrado su victoria y ha subrayado lo que ésta implica: el Brexit seguirá adelante. "Let's get Brexit done. But first, let's get breakfast done" ("Completemos el Brexit. Pero primero, completemos el desayuno"), ha afirmado el líder tory.