Trump felicita a Johnson por su "gran victoria" y augura un "acuerdo comercial masivo" entre ambos países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este viernes al primer ministro británico y líder del Partido Conservador, Boris Johnson, por su "gran victoria" en las elecciones generales, al tiempo que ha pronosticado que ambos países firmarán "un nuevo acuerdo comercial masivo" que será mucho más beneficioso que cualquier pacto que pudiera firmar con la Unión Europea.

"Felicidades a Boris Johnson por su gran victoria", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en un mensaje publicado este viernes en su cuenta personal de la red social Twitter, tras confirmar que el Partido Conservador ha ganado los comicios con mayoría absoluta.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!