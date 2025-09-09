Homenaje a Umbral en el 50º aniversario de la publicación de su obra maestra 'Mortal y rosa': fecha y lugar

Teatros del Canal de Madrid prepara una lectura dramatizada del libro Mortal y rosa que el periodista y escritor Paco Umbral dedicó a su hijo, que murió a los cinco años por una leucemia. La obra cumple ahora 50 años. Será el también escritor Eduardo Martínez Rico, amigo suyo y experto en su obra el encargado de conducir una ponencia en su memoria. Umbral murió en su Madrid natal en 2007 a los 75 años. El evento tendrá lugar el 25 de septiembre. La entrada es libre hasta completar aforo.

Francisco Umbral

Javier Villán, crítico teatral del diario El Mundo, firma la dramaturgia de la lectura dramatizada en honor el autor madrileño en esta obra dirigida por Josete Corral. Como decíamos, será Martínez Rico, de la Fundación Francisco Umbral y amigo personal del escritor, quien leerá la ponencia en torno a su figura. El homenaje, en la Sala de Cristal del Teatros del Canal, concluirá con un debate que invitará a participar a los intérpretes, al director y al público.

"Esta corporeidad mortal y rosa / donde el amor inventa su infinito". De este verso de Pedro Salinas extrajo Umbral el título de su libro. Un texto que arrancó antes de la enfermedad del hijo, cuyo nombre era el mismo que el del padre. Asombrado por los sentimientos que experimentaba en su relación con el pequeño, Umbral dibujó un retrato íntimo que continuó cuando al niño le diagnosticaron leucemia. Como el propio autor contó, siguió escribiendo durante el duro proceso de su enfermedad que condujo a la muerte del pequeño.

Un texto de imágenes poéticas que desvelan los fuertes lazos del escritor con su hijo. Según se reseña en la edición conmemorativa de Mortal y rosa de Austral, el autor "construye un largo monólogo en que la muerte actúa como coartada maravillosa que convierte su pesadilla humana en una fuerza catártica y liberadora".