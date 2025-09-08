Miguel Ángel Revilla debuta en la gran pantalla junto a Paz Padilla y Antonio Resines con 'Cuerpos locos'

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ahora también se atreve con la interpretación, y debuta en el cine con un pequeño papel en Cuerpos Locos, una comedia familiar dirigida por Ana Mugarren ('El hotel de los líos') y protagonizada por Paz Padilla que se estrena el próximo 31 de octubre, según informa A contracorriente Films.

La película podría ser la versión española de la mítica Este cuerpo no es el mío, y tiene como argumento el intercambio entre los cuerpos de una niña de diez años, Ana, y su futura madrastra, Sara (Padilla), que está a punto de casarse con su padre, debido a la extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico.

"Vivir en el cuerpo de otro, como viajar en el tiempo, siempre ha sido un deseo irresistible para el ser humano. El problema es cuando el cambio de cuerpos llega sin desearlo. Cuerpos locos ofrece, con este intercambio de cuerpos de una niña de diez años y la novia de su padre, además de la necesaria diversión propia del género, una buena vía de comprensión entre adulta y preadolescente", reflexiona su directora.

"La película parte de la enemistad entre las dos para acabar con un final good feeling en el entorno de una gran boda, donde adulta y niña van a descubrir, después de la extraña experiencia, que tienen más en común de lo que pensaban", añade Murugarren.

Primera aparición en la gran pantalla

Por lo que aparece el trailer de la película, el mediático político, ataviado con una toga, parece ser el encargado de celebrar un matrimonio, en lo que constituye su primera aparición en la gran pantalla.

Producida por Joaquín Trincado para Blogmedia y distribuida por A Contracorriente, completan el reparto Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba 'el Cejas', Raúl Fernández de Pablo, David Fernández 'el Chiquilicuatre', Goizalde Núñez, Maribel Salas, Athenea Mata y los niños Maia Zaitegi, Carlos Morollón, David Calderón, Vega Cano. También colabora Juan Manuel Montilla Macarrón, más conocido como 'el Langui'.