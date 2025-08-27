Miguel Ángel Revilla da la última hora de su batalla judicial contra don Juan Carlos: "Ya llevo gastados 3500 euros..."

Han pasado cinco meses desde que el ex presidente de Cantabria recibiera una de las noticias más impactantes de su carrera: la demanda por parte del que había sido su amigo, el emérito don Juan Carlos, que lo acusa de haber llevado a cabo "expresiones injuriosas" en distintos medios de comunicación. Un hecho histórico dado que nunca un monarca había emprendido medidas legales contra un ciudadano de a pie. Miguel Ángel Revilla se mostró estupefacto y dolido. Entre lágrimas, aseguró que solo había dicho lo que muchos pensaban y que estaba en su derecho de hacerlo. Ahora dice: "Miro el buzón todos los días por recomendación del abogado, pero no hay carta por ningún sitio".

El político no ha recibido notificación alguna por parte del juzgado ni tampoco del equipo jurídico que asiste al padre de Felipe VI. Revilla cree que el monarca podría haber recapacitado tras el revuelo mediático que ocasionó su decisión y quizás ha paralizado el 'ataque'. Sin embargo, él está preparado para lo que tenga que ser: "Si tengo que ir a juicio y me condenan, no me hará ninguna gracia pagar 50.000 euros, pero me quedo con la conciencia tranquila".

Revilla ha asegurado en el programa Más vale tarde que sigue recibiendo el apoyo de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, que "están muy identificadas con las denuncias que he hecho sobre el comportamiento de este señor", y añade que tiene argumentos más que suficientes para defenderse y ganar el procedimiento, para el que ya ha tenido que abonar 3500 euros entre viajes y servicios de procuradores.

Una indemnización de 50.000 euros

El emérito solicitaba que el demandante se retractara de sus palabras y pidiera disculpas, pero él se negó: "Lo que tiene que hacer es pedir perdón y repatriar todo el dinero que tiene por ahí fuera", dijo en rueda de prensa. "Yo no he robado en la vida, ni en pensamientos, y precisamente por eso puedo decir lo que me da la gana".

Se trata del primer procedimiento judicial que afronta Revilla y así relataba su experiencia en El Hormiguero: "El juez impone. No estaba nervioso, pero sí me sorprendió la cantidad de medios que había aunque entiendo que los periodistas están ávidos de noticias y más si son escandalosas", dijo.

El ex presidente de Cantabria admitió entonces que debió utilizar la palabra "presunto" al hablar del emérito y que, un par de veces, se le escapó "corrupto", pero insistió en que no dijo ninguna mentira: "Me exigen en la conciliación que diga que he mentido y eso es muy fuerte. Yo no he mentido en mi vida". Sobre la ausencia del emérito en el acto, afirmó que no fue ninguna sorpresa: "Tendrá que venir al juicio porque hay que hacerle preguntas. No vamos a ir a Abu Dabi a hacérselas, con el calor que hace. Si él no se presenta, tenemos muchas posibilidades de ganar".