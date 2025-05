Miguel Ángel Revilla desvela qué sucedió en el fracasado acto de conciliación con el emérito y asegura: "Con Corinna no se atreve..."

El ex presidente de Cantabria ha acudido este martes a El Hormiguero para hablar sobre su enfrentamiento con don Juan Carlos I. Horas antes saltaba la noticia de que, finalmente, el padre de Felipe VI presentará oficialmente una demanda contra Miguel Ángel Revilla en el juzgado de Madrid tras fracasar el acto de conciliación que se celebró el pasado viernes en Santander. El emérito solicitaba que el demandante se retractara de sus palabras y pidiera disculpas, él se negó: "Lo que tiene que hacer es pedir perdón y repatriar todo el dinero que tiene por ahí fuera". Cuatro días después, Revilla sigue firme: "Yo no he robado en la vida, ni en pensamientos, y precisamente por eso puedo decir lo que me da la gana".

Revilla ha confesado a Pablo Motos que se trata del primer procedimiento judicial que afronta y que se sintió cohibido durante el acto: "El juez impone. No estaba nervioso, pero sí me sorprendió la cantidad de medios que había aunque entiendo que los periodistas están ávidos de noticias y más si son escandalosas", ha dicho. Está especialmente molesto con Guadalupe Sánchez, abogada del emérito: "Esa señora dijo en el acto que yo estoy en ventaja con el rey porque presupone que yo soy un aforado y no lo soy. Quiero dejar claro que no tengo el privilegio del señor Ábalos porque no lo quiero, no los he querido nunca. Ni salas VIP, ni coche oficial ni guardaespaldas". Y ha añadido: "He tenido muchas tentaciones todos estos años pero no he caído y no es fácil".

El ex presidente de Cantabria admite que debió utilizar la palabra "presunto" y que, un par de veces, se le escapó "corrupto", pero afirma que no dijo ninguna mentira: "Me exigen en la conciliación que diga que he mentido y eso es muy fuerte. Yo no he mentido en mi vida". Sobre la ausencia del emérito en el acto, afirma que no fue ninguna sorpresa, pero advierte: "Tendrá que venir al juicio porque hay que hacerle preguntas. No vamos a ir a Abu Dabi a hacérselas, con el calor que hace. Si él no se presenta, tenemos muchas posibilidades de ganar". Sobre el resultado del contencioso, adelanta: "Si sale bien la cosa lo celebraré en el Club Náutico de Sitges, si no tendré que ahorrar, porque 50.000 euros que me pide es el sueldo mío de año y medio". Ha aprovechado, además, para agradecer a todos los que intentan ayudarlo a recaudar dicha cantidad: "Tengo apuntadas 1800 personas con nombre y teléfono que me ofrecen ayuda y no admito ni un euro, pero sí me vale el ánimo. Me mandan cartas con 50 euros, 100 euros... No me mandéis nada que lo devuelvo y me cuesta el sello". Y ha añadido que, además de pagar los 50.000 euros, tendrá que rectificar si pierde el juicio: "De todas las veces que he hablado, ocho, siete fueron en El Hormiguero, así que si pierdo tengo que venir aquí a decir que he mentido, siete veces tengo que venir".

Revilla ha desvelado, además, que ha recibido la llamada de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea: "Desde Siria me llamó. Me preguntó qué tal estaba y le dije que me acuesto cada noche preguntándome por qué a mí y no a toda la gente que ha hablado también de él. Y me respondió: 'Porque a ti te escucha la gente". Y da un paso más: "Con Corinna no se atreve, menuda es ella... Esta me la voy a mamar yo, seré cabeza de turco".