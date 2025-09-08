Madrid despierta del verano con hambre, la guía para la 'rentrée' está servida

Madrid despierta del verano con hambre, y la rentrée llega servida con nuevas propuestas gastronómicas y de ocio que combaten la rutina a golpe de sabor. Desde la provocación salvaje de Panthera y su nuevo nugget con caviar, hasta la terraza boho de Nómada; pasando por el descaro característico de Inclán Brutal Bar, el recetario japolatino de Li-Onna, la apuesta gluten free y el menú para devorar la vuelta como una bestia de Bestial by Rosi La Loca, y la coctelería 0,0 de Lovo Bar para resetear antes su gran cambio de carta. Seis espacios que marcan el pulso de septiembre en la capital y confirman que la vuelta se celebra alrededor de la mesa… y más allá de ella.

Panthera

Panthera presenta su nueva arma de seducción: nuggets crujientes con crema ligera de yogurt y Caviar Imperial Black Pearl. Un bocado que transforma lo cotidiano en lujo indomable y abraza la tendencia internacional que arrasa en Dubái, Miami o Ibiza: la unión entre comfort food y alta cocina. En Panthera, el resultado es puro espectáculo, servido en una media jaula dorada, metáfora de un lujo que no se encierra, se exhibe.

La carta también suma nuevas incorporaciones que exploran la sensualidad de la fusión: un trío de Causa Limeña, una ensaladilla japonesa reinventada, un brioche de rabo de toro a baja temperatura, una ensalada de tomates rosa marinados y unos rigatoni con salsa de coral cremoso y guanciale. Puras tentaciones en el dinner & dance de referencia en Madrid, donde la noche se devora.

Nômadâ

Con las noches cálidas que regala septiembre, la terraza boho-chic de Nômadâ se convierte en un oasis imprescindible en plena milla de oro. Rodeada de vegetación, es el escenario perfecto para disfrutar al aire libre de su selección: puerros confitados con stracciatella y aliño de arándanos, niguiri croqueta de txuleta vasca y magret de pato curado, o el irresistible croquetón de mejillones con tartar de gamba roja.

Puerros confitados con stracciatella y aliño de arándanos.

El broche dulce lo pone la cookie NY XXL rellena de crema de pistacho con helado de vainilla, convertida en hit entre sus habituales.

Inclán Brutal Bar

Como en España no se veranea en ningún sitio. Por eso, para combatir la vuelta, Inclán Brutal Bar lo hace con el descaro de quien sabe que aquí está lo mejor. La propuesta se centra en el menú Made in Spain, pensado para compartir y rendir homenaje a la cocina mediterránea: croquetas de jamón ibérico recién hechas, zamburiñas con kimchi, tortilla de patatas Lays (con opción de trufa), arroz señorito y una tarta de queso con club de fans propio.

El local mantiene también su apuesta por Folklore Brutal, el dinner show de los martes que mezcla flamenco, flamenco house y una propuesta gastronómica con personalidad. Una oda a España con el canallismo que caracteriza a Inclán.

Li-Onna

Tras el verano, el cuerpo pide equilibrio y Li-Onna responde con una propuesta que rinde culto al producto. Su recetario japonés con alma latina se afina en clave estacional, apostando por platos limpios y sin artificios que dejan hablar al ingrediente. La experiencia incluye tostadas de atún con alioli de búfalo, ch?-toro con tosazu habanero, tacos de hamachi en lechuga Boston o el delicado handroll de king crab.

El punto de pureza lo marcan los sashimis —chu-toro, akami, hamachi, salmón o lubina— servidos con máximo respeto al producto, a la textura y al sabor. Una propuesta que convierte septiembre en el momento perfecto para volver a sentarse a la mesa, reencontrarse y celebrar nuevos comienzos, siempre con el carácter único que distingue a Li-Onna.

Bestial by Rosi La Loca

Este septiembre, Bestial by Rosi La Loca responde al deseo de quienes pedían una carta sin gluten, y lo hace sin perder ni un ápice de intensidad. Cuatro nuevas incorporaciones —croquetas de jamón ibérico, bikini Bestial, gambones en tempura y pescaíto frito crujiente— demuestran que comer sin gluten no significa renunciar a la gracia ni al sabor.

Además, llega un nuevo menú del mediodía, "Come como una bestia", disponible de lunes a jueves. Incluye cóctel de bienvenida, tortilla de patata con chips Lays, zamburiñas a la plancha, brioche de calamares fritos, arroz meloso con almejas y tarta de queso. Una forma diferente —y deliciosa— de romper la rutina laboral en pleno centro de Madrid.

Lovo Bar

En el Barrio de las Letras, Lovo Bar anticipa un inminente cambio de carta que promete dar mucho que hablar. Como adelanto, este septiembre sorprende con Champs Élysées, un cóctel sin alcohol inspirado en el teatro parisino donde debutó Josephine Baker con La Revue nègre. La mezcla de Tanqueray 0.0, sirope de eneldo, esencia de leechy, Citrus Soul y soda de melocotón y jazmín ofrece un trago sofisticado y refrescante, perfecto para resetear tras el verano sin renunciar al ritual de la coctelería.

Entre terciopelos rojos y azules, hospitalidad genuina y espacios únicos como La Caza, La Cueva y la Secret Room, Lovo mantiene intacto su magnetismo y deja la miel en los labios de lo que está por venir.