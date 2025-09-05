El local de Pozuelo (Madrid) con las mejores hamburguesas y costillas y unas ensaladas que siempre querrás pedir

Lo primero que debéis saber es que New York Burger (www.newyorkburger.es), dirigido por Pablo Colmenares, no pertenece a ninguna franquicia y que él es el alma de cada uno de los diez locales (nueve en Madrid y dos en Barcelona). De ahí que no se parezca, ni de refilón, a cualquier establecimiento perteneciente a una cadena de restaurantes americanos. Sobre todo, porque cada una de sus propuestas lleva una investigación digna de un cocinero que durante unos años se impregnó del conocimiento de Dabiz Muñoz en DiverXO.

Nos entusiasman sus costillas, por supuesto, tanto como cada una de sus hamburguesas y tacos. Sin embargo, hemos acudido a la sede situada en Pozuelo (C.C. La Estación. Antonio Díaz, 10. Tel. 91 542 06 85. Madrid), porque el chef ha incorporado tres propuestas a línea Green, que aúnan el campo y la multiculturalidad de la ciudad de los rascacielos, dando como resultado unas ensaladas gourmet llenas de sabor y color.

New York Burger

Cierto es que la Parmigiano 2.0, la versión de la César, tan mítica en Estados Unidos, ya la habíamos degustado. Así que probamos las otras y sólo podemos decir que merece la pena disfrutarlas y repetir siempre que volvamos. Sabed que la Golden Labneh & Pita es lo suficientemente rica y contundente como para solucionar un almuerzo o una cena saludable al llevar una base de labneh griego con pimientos ahumados, tomates cherry confitados, aceitunas gordal y miel picante. Además, en el bowl no falta el pan de pita tostado a la brasa, los brotes frescos, la vinagreta cítrica y las nueces. Sin embargo, nuestra preferida y a la que volveremos a caer rendidos es la Soho Mango-Mint, con col y manzana, aliño de yogur, lima y salsa de hierbabuena, queso azul, batata asada, col morada encurtida, cacahuetes tostados con miel, semillas de sésamo y salsa de mango. Por último, la Caprese & Feta resulta ser una receta idónea para quienes se hayan propuesto comenzar un mes de septiembre con un punto verde al contener una mezcla de brotes, tomate raf, uvas rojas, tomates cherry confitados con finas hierbas, queso feta, pistachos troceados, aliños de fresa y salsa de albahaca. Una delicia que, como todas, es perfecta para llevar y convive en la carta con una selección de entrantes, que tanto gustan, como son los nachos, las empanadas de maíz rellenas de pulled pork, el hummus y una adictiva coliflor ahumada, ambos platos son vegetarianos.

New York Burger: ensalada Soho, mango-mint

Un apunte, en la carta encontraréis una veintena de hamburguesas y entre ellas, hay dos veggies: la Central Park, hecha con arroz integral y quinoa e incluye queso cheddar, tomate, lechuga, cebolla roja y pepinillos, y la Little Italy, también con arroz integral y quinoa, además de berenjena asada, mermelada de tomates asados, tomates semisecos italianos, rúcula y queso mozzarella (ambas, se pueden pedir en pan cristal y sin queso).