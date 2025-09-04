Las Tartas de Julita revoluciona el mundo de las tartas de queso más originales

Lo que comenzó como una incursión en el mundo de los postres para el restaurante familiar Le Sol, continúa con la intención de Julia Sala Bertomeu, de convertirse en un referente en el mundo de uno de los dulces más populares de los últimos tiempos, las tartas de queso. Las Tartas de Julita han convertido la pasión por las cheescakes en un fenómeno que mezcla tradición y creatividad, con más de 30 sabores fijos y ofreciendo una amplia gama de sabores nuevos y ediciones limitadas cada semana, que se venden en tartas completas o porciones, y que atrapan a los paladares más dulces.

En apenas dos años, Las Tartas de Julita ha pasado de la venta por encargos a contar con cuatro tiendas propias; San Juan Playa y centro de Alicante (primera tienda especializada de la ciudad), Elche y Murcia y dos pop-ups estratégicos en dos centro comerciales, conquistando a una comunidad que no para de crecer. El secreto: una receta simple pero poderosa basada en ingredientes de primera calidad, innovación constante y el carisma único de su creadora, y un sinfín de sabores que hacen el deleite de todos sus fans: la clásica, pistacho, lotus, gofre o kínder, por enumerar solo algunas de las preferidas.

"Queríamos recuperar el sabor auténtico de las tartas de siempre, pero con un estilo fresco, cercano y actual. Hoy no vendemos solo postres, ofrecemos experiencias que saben a casa, a cariño y a repetir una y otra vez", explica Julia Sala.

Con producción diaria en obradores a la vista, las tartas se agotan cada jornada. La rotación de sabores, las ediciones limitadas y el lanzamiento constante de productos, como los nuevos helados inspirados en sus tartas más virales, presentados este agosto, hacen que cada visita sea diferente y única. Además, este septiembre arranca temporada con la nueva identidad visual de su marca, con colores más vibrantes, un estilo fresco y un tono digital carismático que reflejan el espíritu artesano y el carácter influencer, que va mucho más allá de las redes. Una nueva estrategia de comunicación que apuesta por la creatividad con una estrategia omnicanal que incluye redes sociales, Street, marquesinas, online e influencers.

Crecimiento, innovación y originalidad

Julia no solo hornea, también inspira con sus publicaciones, siempre cercanas y llenas de humor, que combinan el "detrás de cámaras" del obrador con novedades de producto y reflexiones personales, así como su aspiraciones laborales, nuevos logros y objetivos, logrando un engagement muy por encima de la media.

"Esto es solo el comienzo, mi objetivo es crecer tanto en comunidad como en puntos de venta, en todo el ámbito nacional. Ahora mismo estamos en Alicante y Murcia, pero pronto iremos expandiendo a través de tiendas y franquiciados, con la finalidad de que todos conozcan nuestros sabores y lo disfruten",

El secreto está en su autenticidad: Julia se muestra tal cual es, conectando con una audiencia que no solo busca una tarta, sino formar parte de un universo en el que prima la creatividad, la cercanía y la pasión por lo artesanal. Esa mezcla de influencer y emprendedora la ha convertido en una referente para las nuevas generaciones, demostrando que se puede pasar de un pequeño obrador en San Juan a construir una marca con proyección nacional sin perder el carisma personal que la hace única.

Sobre Las Tartas de Julita

Las Tartas de Julita es un proyecto nacido en Alicante que reinventa la repostería casera a través de tartas de queso artesanales, elaboradas a diario con ingredientes de primera calidad. Fundada por Julia Sala Bertomeu, la marca combina tradición, innovación y una identidad fresca que conecta con una comunidad en constante crecimiento. Actualmente cuenta con 4 tiendas, 2 pop-ups y una activa comunidad digital en Instagram (@lastartasdejulita)