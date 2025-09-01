Brach Madrid: el nuevo templo gastronómico donde el Mediterráneo y Oriente Medio se fusionan

En pleno corazón de la Gran Vía madrileña, Brach Madrid se ha convertido en un referente gastronómico que aúna la esencia del Mediterráneo con los exquisitos matices de Oriente Medio. Con un diseño firmado por Philippe Starck y un ambiente que evoca los históricos cafés de los años 20, el restaurante de Brach Madrid ofrece una experiencia sensorial única que seduce desde el primer bocado.

Detrás de su propuesta culinaria está el reconocido chef Adam Bentalha, quien ha elaborado un menú basado en la calidad de los ingredientes y el arte de compartir. Una fusión de sabores que transporta a los comensales a un viaje gastronómico por España, Marruecos, Líbano y Francia, todo ello con una ejecución impecable y un enfoque contemporáneo.

Una carta para deleitar los sentidos

Cada plato del menú de Brach Madrid es una explosión de sabores cuidadosamente seleccionados. Desde el inconfundible atún rojo a la brasa, hasta el cordero especiado cocinado a fuego lento, la propuesta de Bentalha se nutre de la mejor materia prima y de técnicas de alta cocina. Además, los comensales pueden disfrutar de una selección de hummus caseros, caviar de berenjena y tabulé, que evocan la autenticidad de la cocina oriental.

Para los amantes de la carne, el restaurante cuenta con un horno de carbón, donde se asan jugosos cortes seleccionados que resaltan los sabores de la parrilla tradicional. Todo ello acompañado de una cuidada carta de vinos y cócteles de autor diseñados para complementar cada plato a la perfección.

Un espacio con alma y carácter

Más allá de la gastronomía, el restaurante de Brach Madrid es un homenaje a la estética de los grandes cafés históricos. Paredes de caoba, espejos inclinados y techos de cuero trenzado crean una atmósfera cálida y elegante, mientras que el gran fresco de Ara Starck aporta un toque artístico único. La cocina abierta se convierte en el corazón del espacio, donde el espectáculo culinario cobra vida ante los ojos de los comensales.

La pastelería de Brach Madrid: un rincón dulce con sello francés

Para completar la experiencia, Brach Madrid cuenta con una pastelería inspirada en las boulangeries parisinas, donde los postres cobran un protagonismo especial. Éclairs, tartas de limón y merengue, Paris-Brest y flanes cremosos son algunas de las exquisiteces que transportan a los visitantes a la capital francesa en cada bocado. Sin olvidar su selección de café y tés, que convierten este espacio en el rincón perfecto para disfrutar de un dulce capricho a cualquier hora del día.