La mermelada casera que preparo en pocos minutos cuando quiero desayunar algo dulce y muy saludable

Muchas veces queremos desayunar una tostada dulce, con un poquito de mermelada, pero o no tenemos justo en ese momento, o simplemente no queremos comprar este tipo de productos. Lo que muchas personas desconocen es que preparar mermelada casera es muy sencillo, ya que con pocos ingredientes y en pocos minutos se puede tener una deliciosa confitura que sacie esos antojos dulces.

Prácticamente cualquier fruta puede ser usada para hacer una mermelada, aunque los arándanos son una de las opciones preferidas, ya que es un sabor de confitura muy común en los supermercados y que todos hemos probado alguna vez.

Así pues, para hacer la mermelada necesitaremos:

Arándanos (o la fruta que se desee, ya que existen multitud de posibilidades, incluso mezclando varias frutas).

(o la fruta que se desee, ya que existen multitud de posibilidades, incluso mezclando varias frutas). Un vaso de agua.

Jugo de medio limón.

Semillas de chía, que harán que coja esa característica consistencia de la mermelada.

Elaboración

En una sartén u olla bien caliente introduciremos los arándanos (se pueden comprar frescos o congelados). Cuando empiecen a estar blanditos será el momento de agregar el jugo de medio limón y aproximadamente un vaso de agua.

En este momento agregaremos las semillas de chía y con ayuda de una cuchara de madera podemos ir aplastando los arándanos. Iremos removiendo hasta que el agua se evapore y obtengamos la textura deseada para nuestra mermelada.

Después, solo quedará dejarla un rato en la nevera o congelador para que se enfríe y disfrutar de esta sencilla confitura en desayunos, meriendas o en pasteles y tartas.