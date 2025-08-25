Ricardo Montaner cumple una cuenta pendiente: así es la primera colaboración oficial con su hijo Héctor

Ha compartido escenario con figuras legendarias y ha cantado junto a varios de sus hijos artistas, pero nunca antes lo había hecho con Héctor. Ahora, Ricardo Montaner rompe esa espera y presenta Lo que te dé la gana, su primera colaboración oficial padre-hijo, un tema donde emoción y complicidad se dan la mano.

"Él regresó y eso nos entusiasmó a todos", confiesa el astro de la música sobre su hijo. Aunque Héctor siempre estuvo vinculado al arte, la vida lo llevó por otros caminos. Su vuelta a la música se sella con este proyecto que, en palabras de Ricardo, "huele a hit desde los primeros acordes". Una declaración que lo convierte en mucho más que una canción: es un reencuentro personal y musical largamente esperado.

El tema lleva la firma de Kike Santander, Jorge Luis Chacín y Jean Paul Villasana. La participación de Santander, tras más de una década alejado de la industria, supone un regreso de enorme carga emocional. Para Héctor, trabajar con su padre en este contexto es "una celebración del talento, la familia y el reencuentro".

El videoclip: un parque de atracciones para los Montaner

El estreno llegó acompañado de un videoclip dirigido por Evaluna Montaner y Marlene Rodríguez Miranda, con codirección de Sebastián Andrade. Grabado en un parque de atracciones cerrado solo para la familia, la filmación se convirtió en una experiencia tan divertida como íntima: "No sabían si dirigir o reírse", recuerdan.

Para Ricardo, esta colaboración salda una deuda consigo mismo y con su público. Para Héctor, significa el inicio de una nueva etapa en su carrera. Juntos firman una canción que ya se perfila como uno de los momentos más icónicos de la historia musical de los Montaner.