El restaurante de carretera favorito de los famosos y camioneros: a pocas horas de Madrid y famoso por su hamburguesa de ciervo

Cuando planeas un viaje en pleno verano, siempre surgen dudas: si llevamos todo lo que previamente habíamos pensado en la maleta, si reservamos con suficiente antelación las excursiones o dónde hacer una parada en mitad de la carretera para comer y descansar un buen rato.

Porque no puede ser cualquier sitio, claro está. Es importante elegir un lugar donde sentirse cómodo desde que pongas el pie en la puerta de entrada, sobre todo si llevamos niños pequeños a nuestro cargo o personas de avanzada edad, y nos traten de la mejor forma posible para afrontar el resto del viaje.

En profundidad

Aunque solemos guiarnos por el instinto, lo cierto es que hay una norma no escrita de parar "donde hay camioneros". Un consejo popular, o más bien una costumbre basada en la experiencia, que suele fallar poco porque este tipo de individuos pasa mucha tiempo en la carretera y necesitan sitios donde poder comer correctamente, de forma casera...

Pero esto no es todo. Como muchos profesionales de la conducción van con el tiempo justo, los establecimientos que visitan suelen ser rápidos y eficientes en servir. Y, sin duda alguna, lo mejor de todo: a un precio accesible, incluso con menús del día y buena relación calidad-precio.

Más detalles

Uno de ellos 'La Cabaña del Serrano', conocido por ser un bar-restaurante ubicado en Almuradiel (Ciudad Real), junto a la carretera Madrid-Cádiz (km. 232). Un local con amplio aparcamiento, acceso adaptado para silla de ruedas y aseos muy limpios y accesibles.

Cuenta con cafetería, restaurante y una tienda pequeña con productos artesanos locales, como quesos o dulces, para llevar de recuerdo. También, sorprende la presencia de zonas interiores climatizadas y terraza al aire libre, donde incluso aceptan mascotas.

A tener en cuenta

"Parece un restaurante cualquiera, pero no lo es. Han venido todo tipo de famosos", ha señalado @foodeando en su cuenta de TikTok. Y no es para menos. Su especialidad son las hamburguesas de ciervo, descrita por muchos viajeros como una de las mejores que han probado en su vida.

De igual forma, sirven platos tradicionales como torreznos, escalopines de ciervo, guisos caseros o migas. Las valoraciones son muy positivas, tanto en Google como en las respuestas al vídeo. "Todo buenísimo, lo recomiendo", "El mejor de carretera en el que he comido" o "Habrá que ir" son algunas de las reacciones de los usuarios que se han podido leer.