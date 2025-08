Natalia Lafourcade: "Las mujeres en la música debemos cuidarnos entre nosotras, seguro que Shakira también lo cree"

Les voy a ser más que sincera porque la ocasión lo merece: hay entrevistas que se olvidan al día siguiente y otras, otras que se quedan en la piel, que vibran días después, que remueven cosas profundas. Entrevistar a Natalia Lafourcade en el festival Starlite Occident -donde participo como presentadora y reportera- fue una de esas experiencias únicas, de conexión inmediata, sincera y casi mística. Con más de cinco meses de embarazo, y una calma que parecía envolverlo todo, Natalia -veracruzana pequeñita pero a la vez enorme- me recibió con una sonrisa cálida, una mirada profunda y una energía suave pero intensa, como si su presencia viniera acompañada de siglos de sabiduría ancestral. En el set no estábamos solas, pero sinceramente, creo que ambas, teníamos esa sensación.

Entrevistar a un gran artista siempre es un gran desafío, pero hacerlo si además uno es fan, lo es aún más. Yo a ella no le dije ni una palabra sobre ello, pero creo firmemente que se tuvo que dar cuenta y de alguna manera eso ayudó a crear esa atmósfera tan especial. Su música, que es bálsamo y raíz, me ha acompañado y acompaña -como a tantos millones de personas- mientras transito la vida. En ella, encontré una vibración y una fuerza suave y fascinante que emana por cada poro de su piel. Una experiencia única, mística, de esas que sólo se comprenden si se viven y sobre todo si se tienen estados de conciencia más sutiles.

De ella se dice que además de una gran artista (puede presumir -aunque por su forma de ser sería incapaz de ello- de ser actualmente la mujer con más Latin Grammys de la historia) es una 'bruja buena' y les aseguro, que tras conocerla, charlar con ella y mirarle a los ojos, no me cabe la menor duda de ello: Natalia Lafourcade hechiza y su conjuro es embriagador, así que quédense leyendo y disfruten de todo lo que me contó en el considerado como el festival boutique más importante del mundo…

" incluso de aprender a hablar, ya tenía una gran conexión con ella, la música"

Una íntima cita bajo el cielo estrellado de Marbella

" feliz porque estoy aquí en España disfrutando del verano. Me encanta estar cerca de la naturaleza, del mar… compartir música en este contexto me hace muy feliz"

Lafourcade brilló en el escenario del impactante Auditorio del festival Starlite en un concierto acústico íntimo y delicado, en el que compartió escenario con Valeria Castro, otra gran autora - más joven, pero con una sensibilidad que se complementa a la perfección con la suya-. Juntas, crearon un espacio suspendido, un remanso emocional donde las canciones tejieron puentes invisibles con el público."Estoy feliz porque estoy aquí en España disfrutando del verano. Hacía mucho que no me tocaba esto, y además estoy girando. Me encanta estar cerca de la naturaleza, del mar… compartir música en este contexto me hace muy feliz", dijo al comienzo de nuestra conversación, con esa mezcla de ternura y sabiduría que la caracteriza.

Sobre 'Cancionera', su último trabajo

Desde pequeña, Natalia supo que su destino estaba en la música. "Antes incluso de aprender a hablar, ya tenía una conexión con ella", recuerda. "Siempre quise ser cancionera. Ese oficio se asentó en mi vida, en mi alma, y es algo que disfruto profundamente. Forma parte de mi estilo de vida. Lo celebro, y celebro a quienes vinieron antes, a quienes pusieron la piedra en el camino para que otros lo transitemos".

Natalia Lafourcade y Valerica Castro: un combinación ganadora 'made in' Starlite

Con respecto a Valeria Castro, con quien compartió cartel en Starlite, se mostró emocionada y agradecida: "Siento muy bonito que alguien como Valeria diga cosas lindas de mí, porque yo también la veo como un referente. Me emociona compartir esta noche con ella. La admiro mucho y disfruto su música". Lafourcade insiste una y otra vez en el valor del trabajo colectivo. "Estos reconocimientos no se consiguen sola. Hay detrás una maquinaria de apoyo: mi familia, mis seres queridos, mis compañeros creativos. Esa tribu sostiene el viaje. Es una comunidad creativa que trabaja unida con pasión", explicó. Verlas juntas en el escenario con toda esa energía deslumbrante que emanan y en un entorno tan especial como el que ofrece el Universo Starlite fue un auténtico regalo inolvidable para los allí presentes.

De las mujeres en la música…

"Las mujeres en la música hemos abierto caminos, y celebrarnos entre nosotras es parte del recorrido"

También reivindicó el rol de las mujeres en la música y la importancia de construir redes de colaboración. "Estoy segura de que Shakira lo entiende igual que yo. Todo esto tiene que ver con crear en comunidad, con colaborar. En estos tiempos, más que nunca, hay que cuidarnos entre nosotras. Las mujeres en la música hemos abierto caminos, y celebrarnos entre nosotras es parte del recorrido".

A lo largo de la conversación, Natalia habló de la música como un espacio de encuentro, verdad y transformación. "Nos une, tira barreras, juicios, máscaras. Muestra lo que realmente somos. Lo que se genera en un concierto es verdad: tanto en quien canta como en quienes escuchan. Nos reflejamos unos a otros a través de las canciones".

La anécdota de la noche: cuando el alma canta más fuerte que la letra

En mitad del concierto en Starlite, Natalia Lafourcade se detuvo de pronto. Sonaba una de esas canciones que tanto han tocado el corazón de su público, cuando, entre acordes y emoción, se quedó en blanco. Sin dramatismos, sin perder la sonrisa, miró al público con una honestidad pasmosa y admirable y dijo: "Voy a tener que parar, porque me he olvidado totalmente de mi letra".

El auditorio entero estalló en aplausos. Fue uno de esos momentos que no se ensayan, que no se pueden planear, y que, sin embargo, quedan grabados con más fuerza que cualquier coreografía perfecta. En su olvido estaba su verdad. En su vulnerabilidad, su grandeza. Y en su forma de reírse de sí misma, la prueba definitiva de que Natalia no solo canta con el corazón, sino que se entrega con él entero, aún cuando las palabras se escapan. Se trata de la letra de letra del tema de su anterior disco 'De todas las flores', una canción que la representa en absoluto porque ella es flor y flores, infinitas flores. Tantas, como en un paradisíaco jardín siempre…

Récord histórico: la mujer con más Latin Grammys

Cuando le pregunto por ello, ríe tímidamente y lo cierto es que parece no querer darle mucha vuelta al asunto aunque sí asegura estar "muy agradecida" por tantos reconocimientos, pero su forma de ser, sencilla y de elevada conciencia, la hace estar más allá de la superficialidad de los títulos. Pero es un hecho, y no se puede dejar de destacar: Natalia Lafourcade es actualmente la mujer que más Latin Grammys ha ganado en la historia: suma un total de 18 galardones. Entre ellos se destacan Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Cantautor, reconocimientos que la consolidan como una de las voces más influyentes e inspiradoras de la música en español. Su sensibilidad, su autenticidad y su compromiso con la raíz latinoamericana la han convertido en un referente no solo artístico, sino también cultural y espiritual para toda una generación.

"La música me obliga a anclarme al presente. Hoy estoy aquí, en este pedacito de tierra, pidiendo permiso para habitarlo con mi voz"

Su espiritual forma de vivir la gira, los viajes y el presente

" Mi alma habita muchos lugares a la vez. Cuando estás de gira, a veces llegas a un lugar y tu cuerpo apenas se está adaptando, pero ya tienes que seguir. La música me obliga a anclarme al presente. Hoy estoy aquí, en este pedacito de tierra, pidiendo permiso para habitarlo con mi voz, con Valeria, con el público". Y así fue. Habitaron el escenario con luz propia, como si fueran dos raíces antiguas entrelazadas en el aire. Cancioneras, mujeres de esta y otras épocas, unidas por la palabra, la emoción, la memoria