La reina de la salsa cierra los Veranos de la Villa de Madrid: el tributo de Lucrecia a la gran Celia Cruz por su centenario

¡Azúcar! para despedir el verano. Celia vive será el espectáculo de Lucrecia en honor a la reina de la salsa, la histórica cantante cubana y referente de la música tropical del siglo XX con motivo del centenario de su nacimiento. El tributo a Celia Cruz marcará la clausura del programa de los Veranos de la Villa de Madrid. La cita es en el Auditorio Pilar García Peña en el Parque Pinar del Rey de la capital el 24 de agosto a las 21:00.

Un siglo cumple la reina de la salsa. Los Veranos de la Villa acogen este espectáculo que se presenta en España y rememora los grandes éxitos de Celia Cruz como La vida es un carnaval, Quimbara, Que le den candela, Yerberito Moderno, Bemba colorá y Yo viviré. Será a través de la voz de Lucrecia, heredera al trono de la Guarachera de Cuba, que murió en 2003 en Nueva Jersey, en EE UU, a los 77 años.

Noche de baile, de nostalgia, de Cuba y de mucho azúcar en homenaje a la habanera, icono popular de la música latina. Lucrecia, cubana de nacimiento, recibió sus primeros estudios de canto con Isolina Carrillo y se licenció en piano. Ingresó a la famosa orquesta femenina Anacaona, donde puso voz y teclados. En 1993, vino de gira España, donde finalmente se instaló.