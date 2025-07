Revisitamos la novela de espionaje en la Guerra Fría que protagonizan Álex González y Aura Garrido en la nueva peli de Imanol Uribe

Volvemos la mirada a esta novela de espionaje de Paloma Sánchez-Garnica, premio Planeta, que Imanol Uribe ha adaptado al cine con Álex González y Aura Garrido y que ya tiene fecha de estreno: el 3 de octubre. La sospecha de Sofía (Editorial Planeta) nos sitúa en los años de la Europa de la Guerra Fría, a caballo entre España y Alemania.



Como escenarios, Madrid, París y su mayo del 68, el Muro de Berlín, la Stasi y la KGB y los servicios de contraespionaje en la España tardofranquista. La insulsa vida de Sofía y Daniel da un vuelco cuando él recibe una carta anónima que le revela que Sagrario, a la que venera, no es su verdadera madre. Para conocerla, deberá a ir a París. Con 20 ediciones y gran éxito entre sus lectores, la novela la premio Planeta Sánchez-Garnica, inspira a Imanol Uribe para su película homónima que cuenta con un guion de Gemma Ventura y producción de José Frade Producciones Cinematográficas.

En palabras del realizador Imanol Uribe a Planeta, esta historia es apasionante por dos motivos: "El primero se refiere al contexto histórico, por dos hitos fundamentales de la historia europea del siglo XX sin los cuales no se entendería nuestro presente. Me refiero a los sucesos de Mayo del 68 en París, que luego se contagiaron a todo el continente y la caída del muro de Berlín que cambió radicalmente el mapa político europeo y el orden mundial". Añade Uribe: "Algunos de estos acontecimientos los viví muy de cerca porque accidentalmente en la primavera del 68 residía en las afueras de París. Mis películas me permitieron viajar y participar en festivales que me acercaron a la realidad que existía entonces tras el telón de acero, fundamentalmente a Berlín y Moscú". Y el segundo motivo para el realizador es su pasión por los relatos de espionaje, género del destaca El espía que surgió del frío (de Martin Ritt y basada en el bestseller de Le Carré). "Es una obra maestra". Goya al Mejor Director y la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Uribe ha firmado Bwana, Días Contados y El Rey Pasmado. Sánchez-Garnica es autora de El Gran Arcano (2006), La brisa de Oriente (2009), El alma de las piedras (2010) y La sonata del silencio (2014), que fue adaptada para una serie en TVE.

'La sospecha de Sofía'

Paloma Sánchez-Garnica

Editorial Planeta

656 páginas

Precio: 21,75 €