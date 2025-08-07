Plan de verano cultural en el Museo de Arte Contemporáneo en León: la impresionante pradera luminosa que nos enamora

Entramos en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). El plan es este. Recorrer la exposición del Studio Drift, que ofrece su extraordinaria instalación Meadow . Un paisaje invertido de esculturas florales de colores. Flores mecánicas lumínicas que se abren y cierran siguiendo el compás de una coreografía. Y también, la exhibición del artista madrileño Secundino Hernández.

El Studio Drift neerlandés está compuesto por los artistas Lonneke Gordijn y Ralph Nauta, conocidos por sus esculturas cinéticas y sus performances en continua exploración de la Naturaleza. Trabajan con un equipo multidisciplinar de diseñadores, ingenieros y científicos para crear instalaciones que se abren ante nosotros como una experiencia sensorial. Sus dos obras más representativas, Amplitude (Amplitud) y Meadow (Pradera).

Secundino Hernández. Sin título, 2024. Cortesía estudio Secundino Hernández. VEGAP, León, 2025

El artista madrileño Secundino Hernández, una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo en España, presenta en el MUSAC Estación total. Una exhibición de 35 obras de gran formato, producidas en la última década. Las piezas suponen una representación de su arte, que parten desde la erosión del soporte y de los pigmentos, la repetición y la serialidad, hasta la composición, la acumulación y la fragmentación de las telas recortadas. El punto de inicio del recorrido es Four Seasons. Between Summer and Fall (2017), que se muestra por primera vez en España. Hasta el 19 de octubre en el MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24. León.