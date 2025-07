'La Virginia' o la urbanización que guarda intacta el alma de Marbella: calles de postal, faroles antiguos y joyas gastro

Pocas veces el tiempo se detiene. Y, sin embargo, eso es justo lo que ocurre al cruzar los arcos de piedra y las callejuelas empedradas de 'La Virginia', una pequeña urbanización escondida en el corazón de Marbella que parece surgida de una postal provenzal. Allí, entre buganvillas, faroles de hierro forjado y el aroma dulzón de la dama de noche, se esconde un pedazo de historia viva. Un oasis donde aún se respira calma, belleza y autenticidad.

Fundada en los años 60 como una urbanización de estilo andaluz con inspiración francesa, 'La Virginia' ha sabido conservar intacto su espíritu romántico y artesanal. Aquí no hay grandes avenidas ni bloques de apartamentos: solo callejones estrechos, fuentes escondidas, casas encaladas y flores trepadoras. Un entorno que parece diseñado para ir a paso más lento, invitar al sosiego, a la desconexión y a reconectar con el disfrute de lo pausado. Caminar por sus rincones es viajar en el tiempo.

La arquitectura, los detalles cuidados, el silencio que lo envuelve todo… La Virginia no solo es bella, es un refugio. Una especie de pueblo dentro de la ciudad, donde reina la armonía y la autenticidad que además, ofrece opciones de ocio y gastronomía, como un restaurante regentado por generaciones por una familia belga que te conquistará el corazón y el paladar…

Un restaurante con historia y corazón

En medio de esta escenografía encantada se encuentra uno de los secretos mejor guardados de la gastronomía marbellí: el restaurante La Virginia. Fundado en 1972 por la familia belga Delvaulx y hoy en manos de la tercera generación, este pequeño templo culinario lleva más de cincuenta años conquistando paladares con su elegancia discreta. La carta es breve pero precisa, con influencias franco-belgas y producto de mercado: pâté de sardinas, crêpes de cebolla, cordero al horno con salsa de mostaza… y una tarta de chocolate que se ha convertido en objeto de peregrinaje. Su ubicación —una plaza escondida con apenas seis mesas en verano— lo convierte en uno de esos lugares donde cada cena es una ceremonia privada.

El entorno ayuda: una plaza escondida y silenciosa, con apenas seis mesas en verano, rodeada de flores, fuentes y silencio. Como ya les advertíamos al principio, aquí no encontraremos rastro alguno del bullicio de Puerto Banús ni de la Marbella de yates y relojes brillantes. Aquí manda la calma. Aquí se viene a disfrutar. La carta de La Virginia es tan discreta como su ubicación: sin fuegos artificiales, pero con una elegancia de fondo que se nota en cada bocado. Cocina de mercado con influencias franco-belgas -pâté de sardinas, crêpes de cebolla, cordero al horno con salsa de mostaza, presentada sin pretensiones pero con mimo. Uno de sus platos estrella, la tarta de chocolate, ha sido objeto de peregrinaje dulce durante décadas.

Pero si algo define a La Virginia es su atmósfera. No es solo la comida. Es la luz de las velas titilando sobre las mesas. Es el murmullo de jazmines. Es la sensación de estar en un lugar que podría pertenecer tanto al sur de Francia como a una película de Visconti. No sorprende que enamore a visitantes de paso, locales fieles e incluso a nombres discretos de la aristocracia europea que cada verano regresan a este rincón secreto, lejos de los focos. Cenar en La Virginia es, en definitiva, una experiencia que trasciende la gastronomía. Es permitirte una noche de belleza serena, en un lugar que no necesita anunciarse para brillar. Marbella tiene muchos rostros, pero este —íntimo, silencioso, lleno de alma— es uno de los más auténticos.

El alma intacta de Marbella

Visitar La Virginia es mucho más que una experiencia gastronómica. Al alquilar una vivienda allí, uno se reencuentra con la Marbella más íntima y luminosa, esa que no necesita anunciarse ni transformarse para seguir brillando. Una Marbella de belleza serena y silenciosa, que resiste al paso del tiempo como un secreto bien guardado.