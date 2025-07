Cómo preparar boquerones en vinagre en casa: el tentempié veraniego con pocos ingredientes y para chuparse los dedos

Aunque se pueden disfrutar durante cualquier época del año, podría decirse que es en verano cuando cobran un sabor especial, sobre todo si van acompañados de una cerveza bien fresquita. Personalmente, se trata de un aperitivo perfecto que a mi me traslada a esas tardes en casa de mis abuelos, en especial cuando caía el sol. Los boquerones en vinagre son considerados un completo imprescindible, ya que hay quienes afirman que está presente en la gran mayoría de casas y establecimientos. No obstante, lo que no todo el mundo sabe es que prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que parece.

¿Por qué hay que congelar los boquerones?

Como bien explica @Pausayplato en su vídeo de TikTok, aunque no se trata de una receta complicada, sí que requiere de cierta paciencia para prepararla, pues lo que se necesita es tiempo. Más allá de los ingredientes, que realmente son bastante sencillos y la gran mayoría los tendrás en casa, el motivo por el que hay muchos que reniegan a hacerlos en casa es por el tiempo de congelación y maceración. Y eso no es negociable.

Cumplir con los plazos, sobre todo el de congelación, es imprescindible para evitar riesgos de anisakis. Este se trata de un parásito que puede encontrarse en el pescado. Para conseguir eliminar los riesgos que produce su consumo, como problemas digestivos o reacciones alérgicas, lo mejor es siempre cocinar el pescado, congelarlo o adquirirlo ya congelado.

Ahora bien, más allá de los cinco días que deben pasar en el congelador, "en realidad te llevará apenas unos 15 minutos de elaboración", afirma el cocinero en la descripción del vídeo. Y razón no le falta. Pues quitando eso, lo único que tendrás que hacer es limpiar bien el pescado, un paso que puedes ahorrarte si lo pides en la pescadería, y preparar la mezcla de vinagre, sal, ajo y aceite de oliva.

El paso a paso

Ingredientes:

1 kg de boquerones frescos

5 dientes de ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva virgen extra

Aceitunas (opcional)

300 ml de vinagre blanco

100 ml de agua

Un cucharadita de sal

Preparación:

Limpia bien los boquerones. Este paso puedes pedirlo en la pescadería, aunque la recomendación siempre es asegurarse de que no queden espinas, ni tripas. Tras ello, enjuaga a conciencia los boquerones para deshacerte de cualquier rastro de sangre. Esto mejorará su sabor y los pondrá de un color más blanco. Para ello, ponlos en un recipiente con agua muy fría y cambia las veces que sea necesario. Coloca los boquerones en un recipiente cerrado y llévalos al congelador a -20ºC durante 5 días para eliminar cualquier riesgo de anisakis. Pasado ese tiempo, prepara la mezcla de vinagre, agua y sal e introduce los boquerones en ella. Mételos en un táper en la nevera durante un día. Por último, escurre bien y colócalos sobre un plato junto con ajo bien picado, perejil fresco y un chorrito de aceite. Opcionalmente, puedes acompañarlos también con unas aceitunas.

| Fuente: Istock