Jennifer Lopez, apasionada de las exquisiteces del chef Pepe Vieira en su taberna pontevedresa: "¡Qué honor tenerte en casa JLo!"

"¿Cómo estamos, Pontevedra?", saludó en inglés la mega estrella Jennifer Lopez en Vigo, primerísima escala de su tour su nueva gira, UP ALL NIGHT, que la llevará por Europa, Oriente Medio y Asia. La artista neoyorkina ha elegido España para ese arranque. Serán siete conciertos en suelo patrio. En su visita a Vigo, seguimos su rastro desde su aterrizaje en el aeropuerto de Peinador, el mismo que se ha convertido en aeródromo de referencia para Juan Carlos I en sus viajes a España con destino a Sanxenxo. JLo se aloja en el Gran Hotel de La Toja, un cinco estrellas con más de 100 años de historia, que se asoma a la paisaje atlántico de la Ría de Arousa. Lo publica El Debate.

¿Y para cenar? ¿Dónde cenó Jennifer Lopez en su escala en Vigo? La cantante, actriz y productora se dejó caer por La Ultramar, taberna pontevedresa de tapeo con alma marinera y atlántica que regenta el chef Pepe Vieira (con dos estrellas Michelin y una verde por su Raxó, también en Pontevedra). Desde el restaurante agradecían en sus redes así la visita de la estadounidense. "¡Qué honor tenerte en casa JLo!"

La taberna, de ambiente desenfadado y moderno, ofrece platos como empanadillas crujientes de ternera gallega; calamares fritos en pan de leña que forman el mítico bocata; las gyozas en dos formatos, de cerdo lacadas y crujientes de pollo; el steak tartar de vaca gallega; cazuela de mejillones rabiosos con coco y lima; tomate pasificado con crema de tetilla, albahaca y miel; y de postre, el milhojas de hojaldre, el New York cheesecake y el tiramisú gallego. La Ultramar combina los sabores autóctonos gallegos, tanto del mar como de la tierra, con cocinados asiáticos como las gyozas y el wok; y de Latinoamérica, con los tacos y el chimichurri. Su filosofía, tal y como muestra en su sello, es Be kitchen, my friend, que toma su inspiración de Be water, my friend, de Bruce Lee, que pone en valor la cercanía y el disfrute de la comida como arte compartido.

El bikini de Jennifer Lopez

Como comentamos, Jennifer se ha alojado en el Gran Hotel de La Toja, frente a la Ría de Arousa. Nada más llegar, dio las instrucciones a su equipo de ir a un centro comercial cercano al hotel para hacer unas compras. En concreto, un bikini. Según publica El Debate, se llevaron del establecimiento Velvet cuatro modelos de traje de baño de dos piezas de la talla S, de los cuales la estrella se quedó con uno. En concreto, un modelo de la firma Commelle de 175 euros. Commelle, marca barcelonesa de trajes de baño fundada por Totón Comella, artífice de la histórica TCN, crea prendas versátiles y atemporales con tejidos orgánicos, sostenibles y reciclando pasamanería.