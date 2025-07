La doctora estadounidense que vende un libro cada 40 segundos en España: la reina del thriller psicológico lanza 'Nunca mientas'

Reina del thriller psicológico, viral en redes y avalada por 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y 700.000 en España. Freida McFadden, autora de la serie best seller 'La asistenta', presenta Nunca mientas (Suma), su nuevo libro que llega este 10 de julio y que promete convertirse en la novela de intriga del verano.

Recién casados, Tricia y Ethan buscan la casa llamada a convertirse el dulce hogar de sus sueños estrenados. En su tarea de búsqueda, visitan la remota mansión que en tiempos perteneció a la doctora Adrienne Hale, una prestigiosa psiquiatra que desapareció sin más hace cuatro años. Duranta la visita a la vivienda, una sonora tormenta los deja atrapados entre las paredes.

Comienza entonces un tiempo de espera para el matrimonio. Con el deseo de entretenerse hasta que cese la tormenta de nieve, Tricia rebusca entre los libros y tropieza con una habitación secreta que contiene las transcripciones de las conversaciones de los pacientes que ha tratado la doctora Hale.

Cuando Tricia escucha las cintas de grabación, descubre una aterradora y oscura sucesión de acontecimientos que condujo a la misteriosa desaparición de la psiquiatra. Cada de esas cintas se convierte en una nueva pieza del rompecabezas que va encajando, del puzzle que va revelando una inesperada e impactante red de mentiras. Enganchada a la intriga, Tricia llega a la última cinta. La grabación sonora que arroja luz sobre la desaparición de la doctora. La verdad. Nadie se evapora.

Publicada por Suma, la novela mantiene una narrativa que provoca que el lector aguante la respiración. Nunca mientas sigue la estela del fenómeno McFadden, que continuará este otoño con el lanzamiento de La profesora, que Suma de Letras publicará el 18 de septiembre. Está ambientada en un instituto de Secundaria, sacudido por un escándalo reciente. El Caseham se ve arrollado por la relación de un profesor y una alumna. En este ambiente tóxico, la escritora nos envuelve con una historia de traiciones, de manipulaciones y medias verdades. Todo, para mantener en secreto los secretos.

McFadden, una de las autoras más leídas del momento, es médico en ejercicio y está especializada en lesiones cerebrales. Ha escrito varios thrillers psicológicos best sellers que han llegado al número uno de Amazon y de las listas de The New York Times, USA Today, Publishers Weekly, Sunday Times y del alemán Der Spiegel. Destacan La asistenta, Tras la puerta y El recluso, entre otros. Premio de los Escritores Internacionales de Thriller al Mejor Original en Rústica y el Premio Goodreads al Mejor Thriller, la doctora estadounidense, vive con su familia y su gato en una casa centenaria de tres pisos cuyo escaleras crujen a cada paso.

Nunca mientas

Freida McFadden

Suma

336 páginas

17,08 euros