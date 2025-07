Ocho libros para el verano: nos vamos de viaje con Natalia Ginzburg, María Dueñas y José Carlos Llop

Primer fin de semana de julio. Arrancan las vacaciones para muchos. Y con las vacaciones, claro, la maleta. Seleccionamos títulos de Natalia Ginzburg, José Carlos Llop y María Dueñas para llevarnos como compañeros de viaje. Para esas tardes en una butaca a la sombra o para esas esperas en una estación. Ahí va nuestra selección.

Comenzamos por Las palabras de la noche, de la italiana Natalia Ginzburg. Casi 25 años después de la edición española, recuperamos esta novela de la escritora que fue alabada por Italo Calvino y aplaudida por Rachel Cusk y Zaddie Smith. Natalia explora las vidas de dos generaciones de vecinos de un pequeño pueblo cercano a Turín en los años de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Familias de la burguesía piamontesa que luchan por salir de la sombra del fascismo. Elsa, de 27 años, vive con sus padres. Una soltería que genera ansiedad en su madre, mientras ella trata de huir de la asfixiante vida de vecinos que se alimentan de sus chismes, de sus sueños incumplidos, sus amores frustrados y sus anhelos de felicidad. En este paisaje, Elsa aflorará de entre las sombras como una luz.

Cautivado por su estilo, Italo Calvino alabó de la escritora siciliana de nacimiento y piamontesa de corazón "su misteriosa franqueza, su acertada capacidad para dejar las cosas al descubierto sin que nunca resulten forzadas o frías, sino necesarias, sinceras y claras". Natalia Ginzburg es una de las voces más relevantes de la literatura italiana del siglo XX. Nacida en Palermo en 1916, pronto se trasladó a Turín. Se casó con Leone Ginzburg con quien vivió en Roma hasta que su marido fue asesinado en una cárcel de la capital por las fuerzas fascistas. De sus obras destacan El camino que va a la ciudad, Todos nuestros ayeres, Las palabras de la noche, Las pequeñas virtudes, Querido Miguel y Familia, entre otros. Trabajó como redactora para la editorial Einaudi, en su sede de Roma, ciudad en la que murió en 1991.

Las palabras de la noche

Natalia Ginzburg

Lumen

152 páginas

18,90 euros

Viaje al Orán colonial con María Dueñas: el retrato de los 'pieds-noir'

María Dueñas, constructora de personajes, de historias y de emociones, nos lleva a la Argelia francesa en su nueva Por si un día volvemos (Planeta). En los años 20 del siglo pasado, Orán es una ciudad de pulsión española y administración francesa, destino al que llega una joven bajo el falso nombre de Cecilia Canal. Como tantos otros compatriotas, Cecilia cruza el peligroso Mediterráneo con el afán de escapar de la miseria. Sin embargo, el motivo que la impulsa a echarse al mar en busca de un nuevo horizonte es de naturaleza turbia. En su urgencia por seguir con vida, se dejará la piel en plantaciones, lavaderos, fábricas y casas. Hasta que un día de madrugada, en la tabaquera Bastos, la joven participa en un delito por el que paga con su sometimiento a un ser despreciable. Un episodio que marcará su camino y del que crecerán la resiliencia y el coraje para recomponerse y seguir caminando. En el contexto de esta vida de nombre falso, rebosa el auge colonial, el trágico final de la Argelia francesa y los desconocidos pieds-noirs, emigrantes valencianos y también andaluces, murcianos y mallorquines que se mudaron a Argelia arrastrados por la emigración y por el exilio desde el siglo XIX. La penurias económicas y la escasez de trabajo les empujó a cruzar el mar en busca de un futuro mejor.

Por si un día volvemos

María Dueñas

Planeta

544 páginas

22,70 euros

El cine, la guerra, la familia y el amor adolescente, de José Carlos Llop

Volumen que integra las cuatro novelas de la memoria de José Luis Llop: El informe Stein, La cámara de ámbar, Háblame del tercer hombre y El mensajero de Argel. Una compilación del considerado como el Patrick Modiano español por Le Figaro Litteraire, cuyo eje narrativo se vertebra a través de la ciudad, el cine, la guerra, la familia y el amor adolescente. La historia arranca en la segunda mitad el siglo XX en un colegio de jesuitas; un escritor que regresa para hacerse cargo de una herencia; y una plaza militar del Norte de España, un complot y una familia mediterránea regida por mujeres. En el trasfondo, una Europa que se desmorona. Personajes que surgen de las guerras, expatriados, tráfico de arte y el hipismo de los sesenta. Las cuatro novelas sobre la memoria han gozado de gran acogida en Francia.

Cuarteto de la memoria

José Carlos Llop

Alfaguara

552 páginas

23,66 euros

Al final, todos tenemos letra pequeña

La escritora barcelonesa Luisa Ricart reflexiona sobre la condición de ser mujer pasados los 30 en este texto que aborda los desengaños femeninos de la edad adulta y de una generación. La familia, el amor, las relaciones sociales, el trabajo, las tendencias, el implacable paso del tiempo y cómo afectan todos estos factores a la salud física y mental. También, aborda importancia de valorar la belleza. Al final, dice, todos tenemos letra pequeña. En palabras de la autora, "soy una dona d'empenta d'una edat estupenda (mujer decidida de edad bien vivida) de mi tiempo, que es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos".

A pesar del descrédito

Luisa Ricart

Lunwerg

208 páginas

20,80 euros

La joven que amó a Hitler

Una muchacha hitleriana (Desvelo Ediciones), de la periodista húngara nacionalizada alemana Maria Leitner, recrea la fascinación de una joven por el nacionalsocialismo y por su líder, Adolf Hitler, hasta que descubre el universo del horror al ser trasladada a un campo de trabajo. Publicada en 1937 por entregas en el periódico del exilio Pariser Tagblatt, el rotativo alemán más importante en la Francia de aquellos años, la novela contiene un lenguaje sencillo, el de una muchacha berlinesa preocupa de sí misma y de su propia felicidad. Maria Leitner escribió un retrato moral de los seguidores de la era nazi. Leitner (1892-1942) firmó novelas y grandes reportajes, valiéndose de la figura entonces insólita del periodista encubierto. Tras pasar sus primeros años en una familia burguesa y judía, se convirtió al comunismo, y trabajó para varios periódicos y revistas durante la República de Weimar.

Elisabeth, una muchacha hitleriana

Maria Leitner

El Desvelo Ediciones

208 páginas

21,00 euros

Stephen King, de la A a la Z

Stephen King o el resplandor del genio (Berenice). En este texto Tony Jiménez, seguidor incondicional del escritor rey de las novelas de terror, ciencia ficción y literatura fantástica con más de 500 millones de ejemplares, recorre exhaustivamente la vida y obra, cinematográfica y literaria del genio. Cuenta el autor que Stephen Edwin King no tenía que haber nacido, pues su madre no podía concebir, pero llegó al mundo. Su padre los abandonó. Un día un jovencísimo King encontró en el desván de unos familiares El miedo que acecha, de H. P. Lovecraft. Tenía 13 años. El relato oscuro y de terror que cambió su vida. Su madre fue clave en la educación. Pese a la escasez, a los King no les faltó de nada, gracias al coraje de su progenitora, que simultaneaba varios empleos. En su casa siempre hubo libros. Tony Jiménez elabora un análisis literario sobre quién es Stephen King, autor de bestseller como El resplandor, It, La niebla, Carrie, Misery, La milla verde, Insomnia, desentraña las claves de su escritura y el impacto de su trabajo en la cultura popular. Stephen King o el resplandor del genio aborda las vivencias personales del escritor de Maine y su aproximación a otros campos creativos como cómics, los videojuegos, la música y la televisión.

Stephen King el resplandor del genio

Tony Jiménez

Berenice

400 páginas

19,95 euros

Yo tenía un abuelo en África...

Berna González Harbour nos lleva hasta el colonialismo de África en Qué fue de los Lighthouse (Destino). Una historia de secretos y decadencia de una familia británica portadora de un apellido de ciencia, de saber. ¿Pero qué ocurre cuando se apaga la luz para una familia de bien? ¿Qué significa ser medio inglesa y nacer en un hogar que sirvió en las colonias de África? La autora busca respuestas en este libro. "Esta es la novela de mi vida. La de una familia que se enfrenta por los secretos que el padre se lleva a la tumba, por la herencia, por sus visiones del mundo. La de unos hermanos que librarán el pulso entre el conservadurismo más antiguo y un nuevo espíritu woke que cuestiona el pasado colonial y muchas cosas más." Un sinfín de cuestiones asaltan a la autora sobre la identidad de su abuelo, que llevó vacunas al ganado de Tanganica, ¿pero qué más hizo en África?, ¿cómo de feroz fue esa Inglaterra colonial?

Qué fue de los Lighthouse

Berna González Harbour

Destino

512

20,80 euros

La Agatha Christie del siglo XX

Considerada como la Agatha Christie del siglo XXI según The Times, Janice Hallet regresa con El examinador (Ático de los libros), best seller del Sunday Times y también del propio Times. La autora nos retrata a un hombre, un examinador, que debe analizar los trabajos de posgrado de seis estudiantes de Arte Multimedia en la Universidad Royal Hastings. Un año académico con incidencias trágicas, como el arrebato de un alumno que incendió la obra de un compañero. Ante las sospechas de un suceso terrible, el analista externo revisa correos electrónicos y mensajes internos. ¿Es posible que uno de los alumnos haya muerto y los demás estudiantes lo hayan encubierto? Todos los personajes ocultan algo en esta trama de misterio que nos recuerda a los títulos de la Dama del Crimen, como Y no quedó ninguno.

El examinador

Janice Hallet

Ático de los libros

600 páginas

21,80 euros