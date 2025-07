Scarlett Johansson y los dinosaurios devoran la taquilla: pero la franquicia de Jurassic pierde fuelle

Los números lo dicen todo: Jurassic World Rebirth, la séptima entrega de la franquicia prehistórica de Universal, ha recaudado 147,3 millones de dólares (unos 135 millones de euros) en sus primeros cinco días en cartelera solo en Norteamérica, estrenándose en 4.308 salas durante el festivo puente del 4 de julio. La cifra la convierte en la líder absoluta de la taquilla estadounidense en un fin de semana cargado de estrenos veraniegos.

Aunque estos resultados iniciales son impresionantes, representan una caída considerable en comparación con entregas anteriores. Durante el fin de semana tradicional de tres días, la cinta acumuló 91,5 millones de dólares (unos 84 millones de euros), muy por debajo de los 208 millones de dólares (190 millones de euros) que logró Jurassic World en 2015 o los 148 millones (135 millones de euros) de Fallen Kingdom en 2018. Tras cinco días, las entregas anteriores habían superado holgadamente los 170 millones de dólares (155 millones de euros), lo que deja claro que la franquicia empieza a mostrar señales de desgaste tras más de tres décadas de existencia.

A pesar de esta desaceleración, Universal ha sabido jugar inteligentemente sus cartas: Jurassic World Rebirth tuvo un coste de producción de 180 millones de dólares (165 millones de euros), sensiblemente menor a los 250 millones (230 millones de euros) de las películas previas. Además, el estudio apuesta fuerte por este reinicio, protagonizado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali, con la intención de lanzar una nueva trilogía.

El éxito internacional ha sido clave en este arranque: Rebirth ha recaudado 171 millones de dólares (157 millones de euros) en 82 mercados fuera de EEUU, sumando un impresionante total global de 318 millones de dólares (292 millones de euros) en su primer fin de semana (aunque es de 3 días en EEUU).

David A. Gross, analista de la consultora FranchiseRe, lo explica de manera sencilla en Variety: "La acción con dinosaurios se entiende en todos los idiomas y culturas".

La dirección de Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla) y el guion de David Koepp —autor del libreto original de Jurassic Park— han recibido mejores valoraciones tanto del público como de la crítica en comparación con las películas protagonizadas por Chris Pratt. La historia gira en torno a una misión secreta para encontrar ADN de dinosaurio con potencial curativo, lo que ha cautivado a las audiencias. "Tiene lo que el público espera de un gran estreno de verano: reparto de primera, dirección sólida y efectos impresionantes", afirma Jim Orr, presidente de distribución doméstica de Universal. Además, el boca a boca está siendo excelente, lo que augura una carrera taquillera sostenida.

En cuanto a la competencia, Jurassic World Rebirth prácticamente no tuvo rivales en su estreno.En segundo lugar queda F1, el thriller de carreras protagonizado por Brad Pitt, que sumó a su arranque otros 26,1 millones de dólares (24 millones de euros) en su segunda semana, acumulando 109 millones (100 millones de euros) en Norteamérica y 293,6 millones (270 millones de euros) en todo el mundo. Esta cifra convierte a F1 en la película más taquillera de Apple hasta la fecha, superando a Napoleón de Ridley Scott.

El tercer puesto es para el remake de Cómo entrenar a tu dragón, que recaudó 9,7 millones de dólares (8,9 millones de euros) en su cuarta semana, alcanzando 224 millones (206 millones de euros) en Estados Unidos y 516 millones (474 millones de euros) a nivel global.

Más abajo en la lista, Elio, la apuesta intergaláctica de Pixar, sumó 4,9 millones (4,5 millones de euros) y apenas ha alcanzado los 96 millones de dólares (88 millones de euros) globales, lo que la perfila como uno de los mayores tropiezos comerciales del estudio.

El quinto lugar es para 28 Years Later, que añade 4,6 millones (4,2 millones de euros) a su total de 125,8 millones (115 millones de euros) en todo el mundo. Un dato adicional que destaca en esta temporada es el éxito aplastante de Lilo & Stitch, cuya versión en acción real ya suma 972 millones de dólares (893 millones de euros) a nivel global, y se encamina a convertirse en el primer estreno del año en superar la barrera de los mil millones.

Según Comscore, la taquilla general en lo que va de año se encuentra un 14% por encima del mismo periodo de 2024, aunque todavía un 25% por debajo de 2019, el último año antes de la pandemia. Con estrenos como el del próximo viernes, Superman y Fantastic Four: The First Steps, en el horizonte, todo indica que este mes de julio traerá más emociones fuertes a las salas de cine.

"Será uno de los mejores fines de semana del 4 de julio para l industria", augura Paul Dergarabedian, analista senior de Comscore. "La combinación de títulos es realmente potente y atractiva para el público".