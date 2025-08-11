Bless Hotel Madrid: hedonismo puro en el Barrio Salamanca en forma de oasis urbano

Ubicado en la Milla de Oro madrileña, Bless Hotel Madrid es una oda a la elegancia, un refugio a la sofisticación donde todo está concebido para disfrutar del hedonismo y donde el servicio personalizado a cada cliente se convierte en un plus.

Situado en la señorial calle Velázquez y escoltado por las tiendas de más alto nivel, el establecimiento fue renovado hace apenas cuatro años con el único objetivo de convertirse en el place to be del madrileño Barrio Salamanca. Para conseguirlo se modernizaron todos los interiores de manera que la expectativa al cruzar la majestuosa fachada subiera exponencialmente.

Sin perder la herencia y los años del edificio, se ha sabido conjugar pasado y presente dotándole de unos elementos que aportaran una personalidad única donde el diseño no está reñido con el confort y prueba de ello es su reconocimiento con el galardón como uno de los mejores hoteles del mundo.

Dada la situación en la que está, Bless Hotel Madrid es uno de los alojamientos preferidos por la gente más cosmopolita, aquella que le gusta disfrutar de todos los atractivos que ofrece una gran ciudad y ejecutivos que eligen estar en el centro de Madrid para aprovechar al máximo el tiempo libre. Sus 111 habitaciones y suites cuentan con tecnología de última generación, sistema de alta fidelidad, carta de almohadas, sábanas de algodón egipcio, amenities de lujo y flores frescas diarias.

¿Y quién dijo que la ciudad no era apta para el verano? Para aplacar las altas temperaturas que asolan a la capital Picos Pardos Sky Lounge se convierte en la mejor opción tanto para huéspedes como para visitantes. Como un auténtico oasis urbano, el rooftop de Bless, que cuenta con unas vistas espectaculares al skyline madrileño, es el lugar ideal para hacer frente al calor con un buen chapuzón en la piscina con agua color esmeralda, disfrutar de un cóctel de autor y de una gastronomía única.

Firmada por el chef ejecutivo Álvaro Frutos, la carta ofrece un menú fresco con aires cosmopolitas ideal para el día y la noche. Como novedad este año, se incorporan las brasas que permiten elaboraciones como el lomo bajo de la sierra de Madrid que hará las delicias de los paladares más exigentes. Si hablamos de cócteles, esta temporada imperan los artesanales elaborados con Martini como gran protagonista. Alejandra Pombo, artífice de la decoración de Picos Pardos Sky Lounge ha dispuesto camas balinesas entre parras, de las que te costará levantarte.

La decoración de Picos Pardos Sky Lounge ha corrido a cargo de Alejandra Pombo Estudio. En ella destacan las camas balinesas y la piscina con agua color esmeralda.

Por si el sol abrasa o simplemente se prefiere comer a cubierto, Bless Hotel Madrid cuenta con Pinzelada Lounge, con una propuesta gastronómica concebida para sorprender gracias a la fusión de sabores locales e internacionales. El espacio, rediseñado también por Alejandra Pombo, ha sido galardonada con el premio Hot Concepts gracias a su atmósfera cálida y acogedora.

Para desconectar del estrés diario de la capital, nada mejor que bajar a la zona de wellness que cuenta con un spa urbano y gimnasio de última generación. El hammam aromatizado con eucalipto, la sauna seca, jacuzzi y las duchas sensoriales es todo lo necesario para renovar y revitalizar el cuerpo. Además del gimnasio y en colaboración con Beldon Wellness, se ofrecen tratamientos personalizados ofreciendo al huésped una experiencia única.

Y es que, en este sentido y no solo en lo que a bienestar se refiere, Bless Hotel Madrid cuenta con un programa de experiencias que lo han convertido en uno de los puntos de encuentro de la capital gracias a las sesiones de DJs en Pinzelada Lounge de jueves a sábado, los aperitivos de Martini con gildas junto a la piscina o despertar con una sesión de yoga. Todo un lujo para disfrutar de Madrid al cien por cien, en la temporada que sea.