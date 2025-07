Benidorm es el destino más completo de Europa según 'The Guardian': "Permitió el uso del bikini en plena época franquista"

En la costa mediterránea española hay un lugar donde la historia y el hedonismo se dan la mano, donde un pueblo de pescadores supo transformarse en un símbolo de modernidad sin perder su alma. Ese lugar es Benidorm, la joya inesperada de la Costa Blanca, que vuelve a brillar con luz propia este verano… y no solo por sus playas. Ahora, The Guardian considera este lugar como "el más completo de España para los británicos", ya que aquí es posible disfrutar del sol, las playas, la buena comida, la fiesta y también de la calma.

Hace ya más de 70 años, Pedro Zaragoza Orts, alcalde de la localidad en los años 50, fue quien impulsó el plan de urbanización de Benidorm para convertirlo en un pueblo de gran turismo nacional e internacional. En plena España franquista, no dudó en subirse a su Vespa y recorrer medio país para pedirle a Franco algo impensable en aquella época: permitir el bikini en sus playas. Y lo consiguió. Aquel gesto, tan revolucionario como pragmático, no solo cambió la historia de Benidorm, sino también la forma en que España se abría al mundo.

La aprobación de bikini supuso para la cuidad un cambio radical promoviendo la modernidad. Además fue de gran ayuda para que hubiese turismo internacional. Este gesto se recuerda como un hito de transformación social y económica del turismo.

Benidorm, 70 años después

Casi un siglo después, Benidorm sigue siendo una de las localidades con mayor turismo tanto nacional como internacional. The Guardian tiene claro que a pesar de pasar 70 años, la cuidad puede seguir reinventándose ya que es "el paquete completo".

El periódico británico bajo el titular Forget the stereotypes, Benidorm is the complete package (Olvida los estereotipos, Benidorm es el paquete completo), ensalza a Benidorm al considerar que tiene " tradición, modernidad, mar, cultura, gastronomía, autenticidad y futuro". "Es un modelo eficaz de ciudad turística que ha sabido integrar a visitantes y residentes sin expulsar a nadie", ha expuesto también el medio destacando su plan de sostenibilidad y capacidad de renovación.

Y es que Benidorm ya no es solo un destino para jubilados o fiesteros. Es una ciudad vibrante, vertical y sorprendentemente moderna, donde lo tradicional convive con lo cosmopolita. Desde sus emblemáticas torres con vistas al Mediterráneo hasta los espacios culturales como Casa Cremà o el museo Boca del Calvari, que retratan la vida cotidiana de sus vecinos.

Características claves para el desarrollo del turismo

Benidorm tiene todo lo que puedas necesitas. La localidad tiene una esencia mediterránea con playas y calas a su alrededor. La gastronomía es perfecta adecuándose a un menú internacional pero también ofreciendo la propia comida alicantina de toda la vida. Combina los desayunos ingleses con la gastronomía típica española.

También destaca en el ámbito cultural con proyectos como el espacio Casa Cremà o las exposiciones del museo Boca del Calvari, que retratan Benidorm en su vida local junto a sus vecinos. Además, el ámbito musical también está presente en la localidad tras recuperar el Benidorm Fest.