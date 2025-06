Carlos Rivera: "Sigo haciendo música de amor porque creo que es lo que el mundo necesita más que nunca"

Carlos Rivera está feliz y eso se le nota. No solamente celebra nada más y nada menos que 20 años en la música sino que también, acaba de lanzar su nuevo trabajo, un octavo disco de estudio para su carrera y el primero sin formato físico y con arte visual acompañando a cada canción. "He querido experimentar como nunca antes", nos cuenta con entusiasmo. Tras una gira que lo llevó a recorrer seis países con 20 conciertos -incluyendo un sold out en el Movistar Arena de Madrid- el artista mexicano echa la vista atrás con gratitud.

"España ha sido siempre mi segunda casa. El cariño del público aquí es brutal", reconoce. Convertido en padre hace casi dos años, Carlos asegura que fue su hijo quien le dio el impulso para crear este disco. "Desde que nació, dije: esto es el amor. Y no hay más". De esa emoción nació 'La mejor canción', uno de los temas que más le representa: "Está hecha para decirle todas esas cosas bonitas a un hijo. Ojalá quede como legado".

Aunque el disco está atravesado por su experiencia vital, también ha colaborado con nuevos compositores y artistas emergentes. "No quería que todas las canciones fueran solo mis historias de amor bonito. Quise abrirme a otras narrativas". En ese sentido, Mal escrito, junto a Malú, aporta una mirada diferente: "La canción me pedía una voz como la suya. Se lo propuse y grabó enseguida". También ha trabajado con artistas como Mafalda Cardenal, Andrés Obregón y Olivia Wald. "Ellos están haciendo lo que yo llamo el nuevo pop. Tienen algo diferente que ofrecer. Me inspiran". Además, también como novedad, cada canción del álbum viene acompañada de una obra visual, creada por Román de Castro. "Quería que las canciones tuvieran una interpretación visual, que no todo fuera mi cara en portada. La exposición en México fue preciosa, y la gente conecta muchísimo con esa unión de música y arte".

A sus 20 años de carrera, Carlos no se conforma: "No quiero repetir la fórmula. Esta vez me he permitido licencias: no hay disco físico, no hay gira inmediata. Es un disco digital, y tal vez el más libre que he hecho". ¿Y el mayor acto de amor que ha hecho Carlos Rivera? "Casarme", responde entre risas, aunque también con ternura. "Sigo haciendo música de amor porque creo que es lo que el mundo necesita más que nunca. Aunque parezca cursi, hay que seguir insistiendo".

Estás cerrando una gira de 20 años de carrera, y además con nueva música. ¿Cómo te sientes al respecto?

La verdad que muy emocionado y agradecido por ver el resultado de tantos años de trabajo, especialmente reflejado en el cariño de la gente. Llevamos muchos años desde que lancé mi música aquí en España, con varios discos y giras, y esta vez el Movistar Arena hasta arriba fue espectacular. Imagínate esa cantidad de personas. Aunque en Madrid fue solo un concierto, también estuvimos en Tenerife, en Gran Canaria… España siempre ha sido el país, después del mío, que con más cariño me ha recibido. Para mí es como venir a una segunda casa.

¿Qué te inspiró a crear este nuevo disco ¿Qué significa el amor?

Todo surgió después de años de giras y discos. El amor es algo que cambia con el tiempo y con lo que vives. Cuando eres pequeño, el amor son tus padres. Luego te enamoras y es otra cosa. En mi caso, fui papá hace casi dos años, y desde que nació mi hijo, sentí que eso era el amor. A partir de ahí surgieron las canciones del disco, algunas inspiradas en ese amor paternal, otras sobre otros tipos de amor.

¿Hay alguna canción de este disco que te gustaría que quedara como legado?

Creo que todas, pero hay una muy especial que se llama 'La mejor canción', que escribí para mi hijo. Está hecha para decirle todas esas cosas bonitas que quieres que un hijo escuche. Me emociona mucho pensar que esa canción pueda quedarse como un mensaje de amor para siempre.

¿Es la canción más autobiográfica del disco?

Es una de ellas, sí. También lo son Qué significa el amor, El vuelo, Eres, fuiste y serás, Quién lo hará… Hay varias que tienen mucho de mis propias vivencias. Las demás las compuse con otros autores y también nos inspiramos en sus historias para que hubiera variedad de temáticas, no solo amor bonito, porque si no sería un disco muy homogéneo.

¿Te ha dolido más el amor o la música?

Afortunadamente, yo creo que el amor verdadero no tiene por qué doler, salvo que se termine. Si está en su pleno, el amor es feliz, y eso es lo que tengo ahora. En cuanto a la música, hay canciones que duelen, pero no porque te lastimen, sino porque te acompañan en ese dolor. La música es como ese amigo que te responde justo como necesitas. Es el mejor psicólogo que hay.

¿Qué esperas que sienta el público cuando escuche este disco?

Que cada quien encuentre su propio significado del amor. Es una pregunta abierta. Que alguna de las canciones les sirva para conectar, para dedicarlas a quien aman. Creo que en tiempos tan difíciles como los que vivimos, hablar de amor es una necesidad. Entre más amor contagiemos, mejor.

¿Este disco te hizo replantearte tu propia idea del amor?

Sin duda. Me sorprendió ver cómo cada persona le da su propia interpretación a una canción, aunque yo la haya escrito con otra intención. Eso la hace más universal. En el fondo, el amor está en uno mismo. Puede ser tu pareja, tu hijo, tu fe, o tú mismo.

Has hecho colaboraciones con artistas emergentes y con Malú. ¿Cómo elegiste a cada uno?

Había una intención de buscar artistas nuevos que están marcando una diferencia. Malú fue una excepción porque la canción 'Mal escrito' pedía una voz como la suya. Tenemos una linda amistad y le mandé la canción; enseguida se grabó. Con los otros, como Mafalda Cardenal, Andrés Suárez, Olivia Wall, sentí que tenían una propuesta distinta dentro del pop. Y eso es difícil hoy en día, donde todo se parece tanto.

¿Por qué decidiste incluir arte visual en este disco?

Quería reforzar la idea de que cada canción puede tener múltiples interpretaciones. Trabajé con Román de Castro para crear ilustraciones que acompañaran cada tema. Me encantó el resultado. Además, fue la primera vez que lancé un álbum sin portada con mi cara, porque quería que la música y el arte fueran lo importante, no yo.

¿Cómo fue la exposición en México con estas obras?

Fue espectacular. La hicimos en una galería, y fue muchísima gente a escuchar las canciones y ver las ilustraciones. Quiero que la gente, cuando escuche las canciones, imagine también esas imágenes visuales que las acompañan.

¿Cómo fue el cierre de la gira en Guadalajara?

Ya fue, en junio. Fue espectacular. Esta gira fue más corta: 20 conciertos en seis países, comparado con los 120 conciertos y 15 países de la anterior. Pero no quería dejar pasar los 20 años de carrera. Visitamos los países con más público para mí. Fue un broche de oro.

¿Te imaginas repitiendo algo así en 20 años?

Ojalá. Sería maravilloso. Quiero una carrera larga y duradera. Ojalá el público y la vida me lo permitan.

¿Qué balance haces de estas dos décadas?

Este álbum es una continuación, pero también una búsqueda. Siempre he sido muy inquieto y me gusta evolucionar. Por eso ahora colaboro con artistas nuevos, hago discos sin formato físico, pruebo con sonidos distintos. Este es el primer disco que lanzo solo en digital, aunque estamos preparando una edición en vinilo. Me estoy permitiendo cosas que antes no me atrevía.

¿Cuál ha sido tu mayor acto de amor?

Uff… No lo sé. ¿Casarme? (ríe) Puede ser. Sí, definitivamente, casarme ha sido uno de los grandes actos de amor de mi vida.

¿Crees que el público te descubrirá de otra forma con este disco?

Sí. Hay canciones que rompen con lo que venía haciendo. Por ejemplo, Solo por hoy, con Olivia Wall, tiene un ritmo 'afrobeats' muy peculiar. Mal escrito también es distinta. Las letras en general tienen otra profundidad. Creo que la gente va a notar ese cambio, ese "Carlos con algo extra".

Hablamos al principio de transmitir amor en un mundo difícil. ¿Crees que es responsabilidad de los artistas hacerlo?

Totalmente. Tenemos plataformas muy grandes, gente que se inspira en nosotros. Por eso siento que es una responsabilidad compartir cosas buenas. Sigo haciendo música de amor porque creo que es lo que el mundo necesita. Aunque parezca difícil hablar de amor hoy, sigo siendo un terco que apuesta por eso.