Vuitton inaugura en Shanghái 'The Louis', un buque-experiencia de lujo y moda

Este sábado, Shangai se rendirá al lujo. A partir del 28 de junio, el público podrá acceder a un espacio mágico reservando turno mediante el programa My LV en WeChat. Las reservas para el café también estarán disponibles a través del sistema LV Cafe. Con The Louis, Vuitton presenta un nuevo concepto comercial, un nuevo modelo de marca, un cruce entre museo, tienda, restaurante y experiencia inmersiva que transforma la manera de entender el lujo en el siglo XXI. En palabras de Pietro Beccari, presidente y CEO del gigante del lujo, "viajar con Louis Vuitton ya no es solo un acto físico, sino una inmersión creativa en lo posible".

En un ambicioso ejercicio de innovación, Vuitton ha desvelado en Shanghái su proyecto más espectacular hasta la fecha: The Louis, una estructura monumental con forma de crucero anclada a orillas del río Huangpu, que combina exposición cultural, venta minorista de alta gama y una experiencia gastronómica única. Con esta apertura, la maison francesa propiedad del grupo LVMH consolida su visión de marca como epicentro de creatividad, herencia y modernidad.

Una travesía de tres niveles por el universo Vuitton

Diseñado como un buque real de tres plantas y 1.650 metros cuadrados, The Louis acoge bajo su cubierta una experiencia inmersiva que reinterpreta la esencia viajera de Louis Vuitton. A través de exposiciones interactivas, espacios comerciales y un sofisticado café, la firma propone un recorrido que no solo celebra su legado histórico, sino que también reafirma su papel como actor cultural global.

"Louis marca un paso más en el viaje cultural de Louis Vuitton", declara Beccari, quien define el proyecto como una fusión perfecta de hospitalidad, comercio y cultura. "Shanghái es el puerto ideal para esta nueva forma de viajar, no solo entre fronteras, sino también entre ideas, emociones e inspiración", añade el timonel de una de la empresas más importantes del planeta.

Una exposición que redibuja la historia de la casa

El corazón del espacio lo ocupa la exposición Viajes visionarios, creada junto al prestigioso estudio de arquitectura OMA. En dos niveles y diez salas temáticas, esta muestra invita a explorar los pilares creativos de Louis Vuitton desde sus inicios en Asnières en 1859 hasta su proyección actual.

El arquitecto Shohei Shigematsu, socio de OMA, concibió la instalación "Trunkscape" como una cápsula del tiempo flotante: un túnel de baúles suspendidos en un paisaje LED en movimiento que evoca los parajes de Guilin, elegidos como telón de fondo de la nueva campaña de viajes de la firma, fotografiada por Alec Soth.

Para Shigematsu, el tronco —símbolo por excelencia de la marca— se convierte aquí en "estructura, metáfora e identidad", pero también en un elemento a desafiar: "No se trata de exponer baúles, sino de construir el espacio a partir de ellos".

Siete de las diez salas han sido rediseñadas exclusivamente para la sede de Shanghái. Entre ellas, destacan Orígenes, donde se narra la fundación de la marca mediante documentos y objetos de época, y Voyage, que celebra la imaginación lúdica del viaje con objetos extravagantes, anuncios de archivo y piezas pertenecientes a viajeros históricos.

Otras secciones como Perfume, Books o Sport muestran la expansión de Louis Vuitton en nuevos territorios, desde la perfumería de alta gama hasta su vínculo con los deportes globales, incluyendo el automovilismo y los Juegos Olímpicos. La sala Moda en Movimiento traza la evolución de los bolsos más icónicos de la maison -como el Speedy, el Alma o la Petite Malle- a través de las visiones de diseñadores como Marc Jacobs, Virgil Abloh o Pharrell Williams.

Finalmente, los espacios Taller y Pruebas permiten observar en vivo a los artesanos de la casa, quienes elaboran piezas a mano en tiempo real, reforzando el vínculo entre lujo, tiempo y savoir-faire.

Tienda y colecciones exclusivas

En el segundo piso se encuentra la tienda de Louis Vuitton, con una oferta seleccionada de bolsos, accesorios y artículos de viaje tanto para hombre como para mujer. Como novedad, se presentan en primicia una edición limitada de colgantes Vivienne Fashionista, nuevos modelos del Speedy y un espacio de personalización con estampación en caliente para etiquetas de equipaje.

Gastronomía con sello Louis Vuitton

El tercer nivel alberga Le Café Louis Vuitton, el primer espacio gastronómico de la firma en Shanghái. Concebido como un bistró elegante y contemporáneo, el restaurante está dirigido por el chef Leonardo Zambrino, con el respaldo creativo de los reconocidos chefs franceses Arnaud Donckele y Maxime Frédéric.

El menú es un reflejo de la fusión cultural que caracteriza al proyecto: un 70% de sus platos han sido creados exclusivamente para esta ubicación. Entre las propuestas destacan los "Raviolis monograma", reinterpretación de dumplings chinos con estética Vuitton; la "Ensalada César Eclipse", que combina ingredientes locales con aderezo de yuja; y el emblemático "Croque Mandarín" con pato confitado. En postres, sobresale la Charlotte de melocotón al té de jazmín y la pavlova de frutas exóticas, en un desfile dulce que mezcla tradición pastelera francesa y matices asiáticos.

El debut oficial de The Louis es este jueves, y estará seguido de una celebración ininterrumpida de 24 horas desde la medianoche de este viernes. Durante ese tiempo, el espacio ofrece actividades culturales y de bienestar como proyecciones, clases de Tai Chi al amanecer, talleres de ilustración, una masterclass culinaria de Zambrino, sesiones de poesía con la escritora Mian Mian y espectáculos de danza.