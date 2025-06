Historia de España a través de la corrupción empresarial: los 'Fiascos' de Rumasa, Pujol y Rato

La Rumasa de José María Ruiz-Mateos, la Banca Catalana de Jordi Pujol, el Banesto de Mario Conde y la Bankia de Rodrigo Rato, entre otros casos, forman parte de la historia de la economía y la política de nuestro país, desde la Transición hasta nuestros días. El veterano periodista económico Miguel Ángel Noceda ha seleccionado en su libro 'FIASCOS S.A'. los grandes fracasos empresariales de la democracia (Editorial Debate). Han sido los episodios más mediáticos y que más huella han dejado.

A los ya citados, se suman más casos como el grupo KIO-Torras de Javier de la Rosa, la Terra de Juan Villalonga, la Gescartera de Antonio Camacho, la Abengoa de Felipe Benjumea, la Marsans de Gerardo Díaz Ferrán y el Banco Popular de Ángel Ron. En Fiascos S.A. Miguel Ángel Noceda demuestra cómo desde la instauración de la democracia no ha habido periodo en el que no se haya producido algún episodio de este tipo. Algunos ya venían gestándose desde el franquismo, como Matesa, Redondela, Sofico o Fidecaya, que el régimen, muy propenso a taparlos para no mostrar debilidad ni ineficiencia, no logró ocultar. La Transición vino a atajar las malas prácticas pero, sin embargo, tanto en épocas de vacas gordas como de crisis profunda, casos como estos no han dejado de suceder.