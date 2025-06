Así es 'Seven Seas Prestige', el crucero de ultra lujo y todo incluido que llega al mar en 2026

Regent Seven Seas Cruises, la principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo, ha presentado imágenes renderizadas detalladas y un espectacular video "fly-through" de algunos de los espacios públicos a bordo del Seven Seas Prestige. Las nuevas imágenes y el video del Starlight Atrium y el Galileo's Bar ofrecen una visión anticipada de la exquisita elegancia y confort que se encontrará a bordo del Seven Seas Prestige, cuya inauguración está prevista para finales de 2026, marcando el comienzo de una nueva era en los cruceros ultra lujosos todo incluido.

Inspirados en la arquitectura clásica y del Renacimiento, tanto el Starlight Atrium como el Galileo's Bar fueron diseñados por Studio DADO, el mismo equipo creativo detrás de los exitosos barcos de la clase Explorer. Con el Seven Seas Prestige, el equipo de DADO ha capturado la esencia de la experiencia de lujo más inclusiva, basándose en la rica herencia de Regent, para inspirar a los huéspedes a vivir cada momento con asombro y deleite. "Con el Seven Seas Prestige siendo la primera nueva clase de barco de Regent en 10 años, nos complace compartir estos primeros vistazos de esta increíble embarcación," dijo Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises. "Con solo 822 huéspedes en un barco que podría albergar a cientos más, ofreceremos una hospitalidad sincera en un espacio incomparable en el mar como nunca antes. Estoy ansioso por ver a este magnífico barco unirse a la flota más lujosa del mundo y comenzar una nueva era en los cruceros ultra lujosos todo incluido."

Starlight Atrium

El Starlight Atrium encarna una combinación de elegancia del viejo mundo y sofisticación moderna, evocando una época de artesanía de calidad y estilo, iluminado por un techo acristalado que permite que la luz del sol y de las estrellas inunde el espacio. "El Starlight Atrium es donde la grandeza de la arquitectura renacentista se encuentra con el lujo moderno, creando un espacio que se siente tanto atemporal como contemporáneo," comentó Yohandel Ruiz, socio fundador de Studio DADO." Nuestro objetivo era hacer que la gente se detuviera, asombrada por su escala y magnificencia."

Más allá de ser un lugar para la contemplación tranquila con una copa de champán, o para gestiones prácticas con los servicios esenciales al huésped, el espacioso atrio conecta múltiples espacios comunes distribuidos entre las cubiertas 4 y 5, como el Galileo's Bar, el casino, el Prestige Lounge, el Meridian Lounge, Coffee Connection, la recepción y el mostrador de conserjería.

El atrio de dos niveles cuenta con escaleras de caracol gemelas que comienzan en la cubierta 4, se combinan en la cubierta 5 y se extienden elegantemente hasta la cubierta 11. Asimismo, en la cubierta 5, hay espacios con mobiliario escultórico y obras de arte que ofrecen vistas espectaculares del océano, perfectos para ver salir el sol o despedirse de él al final de un día perfecto. Diseñado con una paleta neutra de rosa empolvado, topo y crema, y combinado con detalles ornamentales y elegantes cojines, estos espacios evocan el refinamiento del viejo mundo.

La recepción, también en la cubierta 5, presenta paneles de cuero plisado y una lámpara de techo fabricada en vidrio soplado a mano y perlas de cerámica. Desde los ascensores, mirando hacia el Galileo's Bar, las paredes están enmarcadas con paneles y obras de arte que logran una estética tradicional y moderna a la vez.

Galileo's Bar

Llamado así en honor al querido Seven Seas Navigator de Regent, que pronto dejará la flota, el Galileo's Bar está estratégicamente ubicado para atender tanto al Prestige Lounge como al casino adyacente. El techo del bar es una obra maestra contemporánea al estilo de una pintura al óleo, enmarcada con detalles metálicos calados.

La base del bar presenta elementos acanalados y el audaz piso a rayas resalta su presencia, convirtiéndolo en un punto focal del Starlight Atrium; es el lugar ideal para disfrutar de bebidas premium de cortesía que forman parte del estándar de un crucero con Regent. Desde el bar, se aprecian las escaleras de caracol que se extienden hacia el atrio en ambos costados. Las paredes, revestidas con una textura de piedra caliza, están decoradas con apliques que imitan joyería, agregando un toque de glamour.

Skywiew Regent Suite, la más grande jamás construida

Regent Seven Seas Cruises ha elevado nuevamente el estándar con la presentación de la Skyview Regent Suite, la suite todo incluido de ultra-lujo más grande jamás construida en un crucero. Impresionantes renders y un vídeo inmersivo muestran esta extraordinaria suite de dos niveles que se ubicará en la parte superior del nuevo barco.

Desde 22.500 euros por noche y con una experiencia verdaderamente Inigualable en el Mar, la Skyview Regent Suite de 817 metros cuadrados (uno de los 12 tipos de suites a bordo del Seven Seas Prestige) ofrece vistas panorámicas al océano y una variedad excepcional de comodidades. Incluye 344 metros cuadrados de balcón envolvente, dos dormitorios, dos baños completos y un medio baño, una elegante sala de estar, escalera flotante de piedra natural junto a un ascensor privado, gimnasio y sauna personales, amplio vestidor, comedor formal con bar acristalado, y acceso exclusivo a The Study, un comedor privado para hasta 12 personas ubicado en la cubierta 11, entre los restaurantes Chartreuse y Prime 7.

Ubicada en la última planta del nuevo barco Seven Seas Prestige, la Skyview Regent Suite puede alojar hasta seis huéspedes. Es una obra maestra de diseño refinado y artesanía meticulosa. Cada detalle —desde iluminación de borde integrada hasta mobiliario diseñado a medida y una armoniosa combinación de materiales— ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente de elegancia discreta. Concebida por Studio DADO, diseñador de muchos espacios del barco, la suite ofrece líneas arquitectónicas limpias y una paleta tranquila de tonos neutros con toques de color.

Los huéspedes de la suite disfrutan de un nivel de atención y personalización sin precedentes: mayordomo personal, tratamientos diarios en el Serene Spa & Wellness, sesiones privadas de entrenamiento en el propio gimnasio de la suite, automóvil privado con chófer y guía en cada puerto de escala, lavandería ilimitada, papelería personalizada, menú de almohadas y ropa de cama, botella de bienvenida de Champagne Dom Pérignon y coñac Louis XIII de Rémy Martin, servicio de caviar en la suite, canapés diarios y lustrado de zapatos, entre otros servicios personalizados.

Nuevas categorías de suite a bordo del nuevo Seven Seas Prestige

Marcando el comienzo de un nuevo legado de elegancia, el barco introduce nuevas categorías de suites, incluyendo Skyview Suites de dos pisos con terrazas privadas en la azotea, las amplias Grand Loft Suites de dos niveles con espectaculares ventanas de piso a techo, y la Horizon Penthouse Suite con balcones de gran tamaño con impresionantes vistas al mar. Las 411 suites con balcón muestran una artesanía excepcional y una meticulosa atención al detalle, cualidades que serán evidentes en todo el Seven Seas Prestige.

Suites Grand Loft

Con su diseño contemporáneo y sofisticado, las 4 Grand Loft Suites de dos plantas (80 metros cuadrados) evocan la sensación de una refinada residencia del bajo Manhattan. Un espectacular espacio de doble altura y una extraordinaria pared de ventanas crean unas vistas asombrosas desde el dormitorio del loft en la planta superior. Una paleta neutra, sutileza tono sobre tono y líneas limpias y entalladas confieren a la suite un carácter atemporal y moderno.

Horizon Penthouse

Las suites Horizon Penthouse del Seven Seas Prestige cuentan con un hermoso dormitorio, un baño completo y una amplia sala de estar. Una característica destacada de algunas de estas suites es el balcón de gran tamaño (17 a 24 metros cuadrados), que forma parte del tamaño total de la suite, que oscila entre 56 metros cuadrados y 67 metros cuadrados. Este amplio espacio al aire libre incluye una zona de comedor, un sofá y tumbonas, ofreciendo un escenario perfecto para relajarse al aire libre. Con solo 15 suites de esta categoría, los huéspedes disfrutan de una experiencia exclusiva que combina a la perfección el confort interior con el lujo exterior.

Además de las nuevas categorías, las suites clásicas del Seven Seas Prestige ofrecerán una elegancia refinada con más de 30 años de historia, incluyendo las Signature Suites de 189 metros cuadrados con balcones envolventes de 95 metros cuadrados, ideales para el entretenimiento. Las opciones van desde las Grand Suites (113 a 132 metros cuadrados) hasta las acogedoras Deluxe Veranda Suites 41 metros cuadrados, todas con un diseño que fusiona lujo, confort y detalles sofisticados. Con hasta 12 categorías, cada suite proporciona espacio generoso, mobiliario de alta gama y privilegios exclusivos, como servicio de mayordomo, prioridad en reservas y terrazas privadas.

Destinos icónicos en la temporada inaugural del Seven Seas Prestige

Desde las aguas turquesas del Caribe hasta las pintorescas ciudades europeas, la temporada inaugural ofrece 13 viajes inolvidables:

- 13 de diciembre de 2026: Travesía transatlántica de 14 noches de Barcelona a Miami (38 excursiones incluidas).

- Viajes caribeños: 11 noches Azure Elegance (hasta 84 excursiones) y 10 noches Caribbean Zephyr.

- 20 de enero de 2027: 15 noches Celestial Tropics hacia Los Ángeles (primer cruce del Canal de Panamá, hasta 95 excursiones).

- 10 de febrero de 2027: 12 noches Sapphire Sojourn de Los Ángeles a Ciudad de Panamá.

- 11 noches Crescent Beaches & Colorful Towns a Miami (97 excursiones).

- 5 de marzo de 2027 en adelante: tres viajes por el Caribe Oriental, incluyendo Prestige Isles (12 noches), Tropical Passage (10 noches) y Caribbean Mystique (10 noches).

- 9 de abril de 2027: 14 noches Emerald East Coast de Miami a Nueva York (hasta 90 excursiones).

- 27 de abril de 2027: Gilded Crossing transatlántico de 14 noches de Nueva York a Barcelona.

- 11 de mayo de 2027: Sunlit Iberia de 14 noches de Barcelona a Londres (hasta 96 excursiones).

- 27 de mayo de 2027: Regal Shores de 12 noches de Southampton a Lisboa.

Seven Seas Prestige: comienza una Nueva Era

Programado para su entrega en 2026, el Seven Seas Prestige sigue al rotundo éxito de los barcos de la Clase Explorer de Regent, también construidos por Fincantieri, y será la primera nueva clase de barco de la línea en 10 años.

Con 77.000 toneladas y una capacidad máxima de 822 huéspedes, el Seven Seas Prestige contará con una de las mayores proporciones espacio/pasajero en la industria de cruceros, ofreciendo más espacio incomparable en el mar que nunca antes en un barco de Regent. Además de sus elegantes suites, restaurantes de diseño, bares, salones y áreas públicas, el barco introducirá nuevas categorías de alojamiento – incluyendo una reinterpretación de la Regent Suite – y nuevas experiencias gastronómicas.

Estas novedades mejorarán aún más La experiencia más lujosa con todo incluido, por la cual Regent es reconocida, con inclusiones como excursiones ilimitadas en cada puerto, cocina gourmet en restaurantes de especialidad y espacios al aire libre, vinos y licores premium, entretenimiento, acceso Wi-Fi Starlink, servicio gratuito de lavandería, propinas prepagadas y una noche de hotel antes del crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge o superior.

En palabras de Juan Rodero, Director General de Un Mundo de Cruceros/StarClass y agente exclusivo de Regent Seven Seas Cruises en España, "la llegada del Seven Seas Prestige supondrá un atractivo más para los clientes de Regent Seven Seas Cruises ya de por sí muy fieles a su marca que ofrece un ultra lujo clásico, pero a la vez contemporáneo y con un enorme ratio de espacio por pasajero."

Azure, un Nuevo Restaurante Mediterráneo en el Seven Seas Prestige

Regent Seven Seas Cruises ha revelado, asimismo, impresionantes representaciones de los 7 restaurantes de especialidad que deleitarán el paladar de los huéspedes a bordo del Seven Seas Prestige, incluyendo el nuevo restaurante de cocina mediterránea, Azure. Este exquisito restaurante de especialidad introducirá un nuevo mundo de sabores a la inigualable experiencia Regent, con un concepto único de cocina tipo mezze, creado para fomentar la conexión y la convivencia entre paises. Invitando a los comensales a transportarse por una variedad de aperitivos, entradas, platos principales y postres inspirados en la diversa cultura, historia y geografía del Mediterráneo, pasando por Europa, África y Asia.

"Queríamos captar un viaje al Levante, con su legado de artesanía, ornamentación y los colores del Mediterráneo", dijo Yohandel Ruiz, socio fundador de Studio DADO. "Se siente exótico, pero también acogedor y cómodo al mismo tiempo". De hecho, el diseño del nuevo restaurante Azure por Studio DADO surge de una vibrante mezcla de influencias mediterráneas —sabores marroquíes, españoles, italianos, griegos, israelíes y libaneses— que se unen en una celebración de herencia y sabor.

"La gastronomía siempre ha estado en el corazón de la experiencia Regent, y con el Seven Seas Prestige llevamos nuestro compromiso con la Perfección Gastronómica a un nivel completamente nuevo", afirmó Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises. "Nuestro talentoso equipo de chefs, sommeliers, mixólogos, baristas y camareros trabajan incansablemente para ofrecer una travesía culinaria realmente Inigualable en el Mar. Estoy especialmente entusiasmado por presentar Azure: una experiencia culinaria innovadora y emocionante que traerá nuevos sabores y un audaz concepto para que nuestros huéspedes disfruten."

El Seven Seas Prestige ofrecerá Azure como uno de los 7 restaurantes de especialidad incluidos sin ningún coste, y un total de 11 experiencias gastronómicas, con un nuevo restaurante adicional que será anunciado próximamente.

El barco contará también con los restaurantes favoritos ya conocidos en La Flota Más Lujosa del Mundo:

Compass Rose, el restaurante de especialidad más grande en altamar, donde los huéspedes pueden personalizar su cena cada noche. Diseñado por Studio DADO e inspirado en las constelaciones celestiales que han guiado a los exploradores durante siglos, Compass Rose encarna el espíritu intrépido de la exploración y la serenidad del océano.

Pacific Rim, una experiencia panasiática inigualable. Pacific Rim se inspira en los principios del diseño japonés, enfatizando la armonía, el equilibrio y la naturaleza; un espacio que se siente como un oasis zen diseñado por Studio DADO.

Prime 7, un steakhouse íntimo y elegante. Diseñado por AD Associates, Prime 7 se inspira profundamente en el pasado de Chicago y la grandeza de su horizonte Art Deco. Este audaz concepto captura la tensión y armonía entre el estilo industrial y el lujo, reinventando la experiencia del steakhouse tradicional para una audiencia moderna.

Chartreuse, con cocina francesa clásica con un toque moderno. El exitoso restaurante francés emerge como un santuario contemporáneo de hospitalidad refinada donde la herencia y la modernidad convergen. Ubicado en un espacio que evoca la sofisticación Art Deco de la Europa de principios del siglo XX, Chartreuse reimagina el hogar clásico de la alta sociedad como un lugar de reunión para los creadores de tendencias de hoy. La elegancia atemporal se presenta en el diseño de AD Associates a través de una serie de espacios íntimos pero abiertos que invitan a los huéspedes a socializar, quedarse y celebrar.

Sette Mari at La Veranda, con auténtica cocina italiana y el área de comedor al aire libre más amplia vista en un barco Regent.

La Veranda, para disfrutar de desayunos y almuerzos estilo buffet. La Veranda permite a los huéspedes disfrutar de impresionantes vistas al mar mientras saborean elegantes desayunos y almuerzos tipo buffet en su elegante salón interior o en la terraza al aire libre, con el área más grande para comer al aire libre jamás vista en un barco de Regent. Cada noche, además, La Veranda se transforma en Sette Mari at La Veranda, sirviendo un delicioso menú a la carta de especialidades italianas auténticas y vinos finos.

Los huéspedes también tendrán disponible servicio a la suite las 24 horas, comidas informales pero deliciosas en el Pool Grill, y cafés especiales, tés, pastelería, embutidos, frutas y más en Coffee Connection. Todo esto incluido en la tarifa del crucero, junto con bebidas premium como vinos y licores finos, como parte de La Experiencia de Lujo Más Inclusiva.

Los menús de los restaurantes de especialidad serán revelados más cerca de la fecha de lanzamiento del barco, prevista para diciembre de 2026.

Acerca de Regent Seven Seas Cruises

Inigualable en el mar durante más de 30 años, Regent Seven Seas Cruises es la principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo. Con capacidad para entre 496 y un máximo de 822 huéspedes, los espaciosos y elegantes barcos de la compañía conforman La Flota Más Lujosa del Mundo.

Ofreciendo una Exploración Inmersiva en más de 550 destinos alrededor del mundo, los huéspedes recorren el planeta en un espacio lujoso, con suntuosos alojamientos en suites, casi todos con balcón privado, entre los más grandes en alta mar. La Hospitalidad de Corazón característica de Regent se encuentra presente en las lujosas áreas comunes, amplios espacios al aire libre y al disfrutar de la Perfección Epicúrea en una variedad de restaurantes de especialidades y espacios gastronómicos al aire libre.

Brindando la experiencia de lujo más inclusiva, las tarifas de crucero con todo incluido de Regent ofrecen comodidades como excursiones en tierra ilimitadas y sin costo adicional, exquisita gastronomía, bebidas que incluyen vinos y licores premium, entretenimiento, Wi-Fi Starlink, servicio gratuito de lavandería con valet, propinas, un paquete de hotel por una noche previo al crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge o superior, y más.

Sobre StarClass Cruceros

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no sólo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje "hecho a medida".

Ante la diversidad de navieras categorizadas como "great luxury", "ultra luxury" o superior, nuestro principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.