Sí es posible viajar a Venecia sin salir de la península: la ciudad con canales y góndolas de Portugal que nada tiene que envidiar a Italia

A todo el mundo le encanta Venecia por su particular encanto, llena de canales y góndolas, ya que crea un paisaje totalmente diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Lo que no muchos saben es que hay una ciudad mucho más cerca de España que cumple con los mismos requisitos, con la diferencia de que es más barata y tiene menos visitantes, ya que no es tan conocida: se trata de Aveiro, una pequeña ciudad portuguesa situada entre Oporto y Lisboa, que tiene mucho que ofrecer.

Situada en la Ría de Aveiro, cuenta con sus propias góndolas, conocidas como "moliceiros", que navegan por sus canales, ya que se trata de un distrito típico de pescadores, aunque ahora se trata más de una ciudad universitaria y turística a unas horas de España.

Sin embargo no es este su único atractivo, sino que además cuenta con otros lugares de ensueño como Costa Nova, con sus populares casas de colores y hermosas playas de arena blanca, donde poder refrescarnos y descansar.

También cuenta con espacios únicos como las Salinas de Aveiro, el Parque Dom Pedro Infante, el Museo del Art Nouveau o la espectacular Plaza de la República.

Además, se trata de un lugar estratégico, ya que se encuentra a unas horas de otros grandes enclaves del país vecino, como Coímbra, Lisboa u Oporto, por lo que, si planeamos unas vacaciones, nos permite estar en un punto medio para poder visitar los lugares más hermosos de Portugal.

Una pequeña y tranquila ciudad que está llena de color y lugares de interés, donde también se pueden probar los platos más típicos de Portugal, como el bacalao, el pulpo o sus míticas francesinhas.

Si bien Aveiro no cuenta con aeropuerto, se puede acceder desde España en coche o, si se prefiere tomar un vuelo, se puede viajar a Lisboa u Oporto, ya que desde ambas ciudades salen buses frecuentemente y precios que rondan los 20 euros, en función de la demanda. Desde Oporto también salen trenes cada media hora, por lo que se trata de una ciudad muy bien conectada.