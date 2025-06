Cómo preparar el helado de coco más delicioso y cremoso para este verano: con solo tres ingredientes y sin heladera

Quedan escasos días para que llegue de forma oficial el verano, aunque el calor ya nos lleva acompañando un tiempo. Para poder soportar las altas temperaturas típicas de la fecha, además del aire acondicionado o la piscina, otro de los grandes aliados son los helados. Cremosos, refrescantes y de sabores deliciosos, es una alternativa estupenda para darnos el gusto y además estar más fresquitos.

Una alternativa más saludable

Aunque en el supermercado encontramos una gran variedad, como lo casero no hay nada. Preparar en nuestra cocina nuestros propios helados es la mejor forma para controlar de primera mano que utilizamos ingredientes naturales y que no llevan ningún tipo de conservantes. Así no hay lugar a remordimientos.

Aunque no es para todos los gustos, el coco es uno de los sabores más populares. Conseguir un helado de este sabor es más fácil de lo que creemos, además que no se necesita ningún tipo de aparato extra, como una heladera.

Con apenas tres ingredientes, y algún que otro adicional si queremos darle un toque más de sabor, es posible conseguir este helado cremoso, delicioso y muy saludable.

| Fuente: Istock

La receta del helado de coco

Ingredientes:

250 gr de nata para montar

400 ml de leche de coco

250 gr de leche condensada

1 pizca de sal

Opcional: virutas de coco rallado o chocolate

Preparación:

Con la nata fría, comienza a montarla con la ayuda de unas varillas o un robot de cocina. Cuando esté firme, reserva. En un bol, añade la leche de coco, la leche condensada y la pizca de sal. Incorpora la nata montada con movimientos envolventes. Refrigera en la nevera durante una hora. Momento de mantecar el helado. Pasa la mezcla a un recipiente hermético y guárdalo en el congelador. Cada 30 minutos remueve para que no se formen cristales. Repite el proceso durante al menos 3 horas. Por último, deja en el congelador un par de horas más para que adquiere consistencia. Sirve en un bol y decora si quieres al gusto.