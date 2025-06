Probamos la honesta fusión japo-peruana de este restaurante junto a los juzgados de Plaza de Castilla

Nos gusta viajar con el paladar. Descubrir productos desconocidos y, a pesar de que la cocina peruana esté fenomenalmente representada en Madrid, siempre encontramos un local más que nos sorprende. Así ha ocurrido con Lima Nikkei, establecimiento que se encuentra en pleno centro neurálgico al estar cerca de los juzgados de Castilla, de Azca y de Torre Picasso. En concreto, en el 8 de Rosario Pino, así que se ha convertido en ese espacio al que acudir al mediodía para, por lo menos, quien trabaje cerca se pueda alegrar el día gracias a las recetas nikkei de fusión japonesa. Lo cierto es que el local abrió hace cerca de dos años, con el aterrizaje del grupo peruano Embarcadero 41, con presencia en Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador, pero nosotros no lo habíamos probado aún.



Antes de seguir, un apunte: los nikkei son japoneses emigrados y sus descendientes. En Perú, donde la comunidad japonesa es amplia, la fusión de sabores peruanos con técnicas niponas dio origen a la cocina nikkei, basada en el mejor producto y en constante evolución: "Muchos platos coinciden en nombre con los japoneses, pero la versión nikkei lleva aderezos peruanos, como el aguacate, el ají limo, el ají amarillo, el ají panca y el jengibre rallado", explica Ernesto Ascenzo, director del concepto.

Nigiri Atu?n y Caviar Horizontal

El chef limeño Tito Bravo es quien firma la propuesta: "Desde pequeño me fascinaba la combinación de culturas y sabores", confirma al tiempo que nos cuenta que se inició en el oficio en el conocido restaurante Osaka, de su ciudad natal. Luego, se trasladó a Osaka São Paulo y, con el objetivo de expandir la cultura nikkei, se fue a Ecuador como chef ejecutivo de Mikka. Aquí, le conocimos tras la barra de sushi en Kirei by Kabuki antes de incorporarse a Yakitoro by Chicote y liderar la apertura de 99 Sushi Bar & Restaurant en Marbella.

La carta anuncia nigiris, gunkan, hand roll, sashimis, makis, ceviches y tiraditos, además de platos más contundentes y los postres. Merece la pena probar el maki acevichado (roll de langostino furai con queso crema y aguacate cubierto con atún rojo, salsa acevichada y cebolleta), un bocado tan demandado como el nigiri de vieira trufada y el tataki (con sésamo blanco, chimichurri oriental y ponzu). Entre los ceviches, nos gustó el de ají amarillo, con corvina salvaje, cebolla roja, bañado en leche de tigre y salsa de ají amarillo acompañado de choclito, boniato, cancha chulpi y chicharrón de chipirones. Y, como plato fuerte, los udon a la huancaína con lomo saltado, un solomillo de ternera al wok con tomate, cebolla morada y soja acompañado de udon en salsa a la huancaína. Delicias que aquí se armonizan, en nuestro caso, con una limonada clásica con pepino y lima, ya que es posible pedir bebidas sin alcohol, como la chicha morada y el Lychee Nikkei con jengibre.

DÓNDE

C/ Rosario Pino, 8

www.limanikkeimadrid.com

@limanikkei_madrid