El cinematográfico food truck de Lexus: probamos la alta cocina de autor sobre ruedas

Diseño, lujo y gastronomía de autor en un tardeo mágico. Asistimos a la presentación de la experiencia gastro sobre ruedas de Lexus, Omotenashi on the road. Una velada en una terraza chill out, con Dj junto al food truck de la marca. Una joya de aire vintage muy cinematográfica que nos ha llevado de viaje por los sabores del mundo, desde Perú hasta Asia. Los que nos ha traído desde su restaurante Tripea Roberto Martínez. El evento ha tenido lugar en una veraniega terraza de Caleido, que se asoma al atardecer de este junio madrileño. Una pieza de diseño con el adn de Lexus de seis metros de longitud, dos toneladas de peso y una carrocería en negro brillante. Nos han acompañado la directora de Lexus en España, Mar Pieltain; Aurelio Sánchez, responsable de Marketing y Comunicación para Lexus Europa y alma mater de esta iniciativa; y Sergio Bispo, director general de marketing en España.

Ha arrancado la noche Omotenashi on the road, con las palabras de Sergio Bispo. "Presentamos la forma que tiene Lexus de entender el lujo, de entender la experiencia de los clientes, la hospitalidad, que tenemos muy arraigada en nuestra casa".

Como parte de esa forma de ver el mundo, de esa filosofía de vida, miramos a "Omotenashi, la hospitalidad japonesa", ha subrayado Sergio. Y con ese aliento de acercar la alta cocina a la calle y llevar el bocado gourmet a la carretera, hemos probado la experiencia gastronomica de Lexus a bordo del food truck.

Llevar la cocina gourmet a cualquier sitio. Es el plan de este vehículo de seis metros, "perfectamente preparado con plancha, horno, fogones y salamandra para que cuatro cocineros puedan estar cocinando de forma simultánea", ha apuntado Bispo. Puede dar servicio de alta cocina hasta 50 personas de forma simultánea. Un detalle muy vistoso y muy fotografiado, las lámparas en forma de burbujas inspiradas en los Lexus Design Awards de Milán de 2014.

Una noche sobre ruedas

Roberto Martínez, cocinero de Tripea, en Madrid, ha firmado el menú. "Estamos en el mercado de abastos de Vallehermoso. Llevamos ocho años, desde 2017. Después abrimos Triperito en el mercado de La Paz. Estamos rodeados de los que nos abastece, que es la caña. Tenemos producto fresco 100% todos los días", ha explicado el cocinero para el evento de Lexus. "Diferente, divertida", ha definido su cocina peruana-asiática con base española "con predominio de ácidos, picantes, mucho color y mucha vida en la cada plato".

En ruta a Perú

Arrancamos la cena con una causa limeña a base de tartar de vieira y una crema de parmesano, tomate cherry, aguacate y polvo de aceituna. Seguimos con el plato icónico de Tripea, el tiradito de atún con gazpachuelo acevichado, sopa de pescado típica andaluza. Acompañan a esta maravilla un chicharrón de chipirón crujiente, crema de boniato. "Con cuchara, mejor", nos recomiendan.

Causa limeña con un tartar de vieira

Royal de foie con las cinco especias chinas

Hemos continuado con una royal de foie con las cinco especias chinas. Crema de nata, leche y foie con anguila ahumada sopleteada con mole de guayaba traído de México y brotes de capuchina. Exquisita la carrillera guisada y ahumada en laurel en una reducción de sopa Tom Yum, con puré de apio-nabo, con esos puntos de crema de pera, hoisin y zanahoria escabechada y cacahuete garrapiñado. ¿Y de postre? un colorista cremoso de arroz con leche de leche de coco con chicha morada, remolacha y kumquat.