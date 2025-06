Diseño animal, alma rebelde y música desde el check-in: así es The Unexpected Hotel Ibiza, el nuevo icono de Playa d'en Bossa

En Ibiza, donde el exceso es costumbre y la sofisticación un arte, hay un lugar que se atreve a romper las reglas del lujo tradicional. Su nombre es The Unexpected Ibiza Hotel y su filosofía es desafiar lo predecible. El nuevo hotel del Palladium Hotel Group, inspirado en el alma vibrante de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, marca el debut internacional de la marca The Unexpected Hotels y tiene una propuesta que necesita vivirse para entenderse, porque no hay nada que se le parezca.

Este templo de la diversión está ubicado en el epicentro de Playa d'en Bossa, donde el ritmo nunca para. De hecho, la experiencia comienza nada más cruzar la primera puerta, con un DJ en la zona del hall que hace que el viaje comience nada más poner un pie dentro del hotel.

El diseño de The Unexpected, como no podía ser de otra manera, forma parte de esta inmersión sensorial. Se trata de un diseño vanguardista que convive con el placer del instante, donde la elegancia se mezcla con la modernidad más atrevida, con impresionantes estructuras de flores que cubren toda la fachada del hotel y hacen que te sientas en el centro de lo verdaderamente salvaje y animal. La transformación del hotel ha sido orquestada por el estudio español U Interior Design, que ha creado una narrativa estética inspirada en el alma más sofisticada y rebelde de la isla. Espacios fluidos, materiales nobles y una paleta cromática que evoca la luz mediterránea configuran un entorno donde cada rincón invita a quedarse un poco más.

Aquí, el comer de comer también trasciende lo culinario, con una ceremonia que apela a todos los sentidos. Con cinco espacios gastronómicos de autor, el hotel celebra una cocina que sorprende desde el primer bocado hasta el último sorbo. La temporada arrancó con el evento 'Clandestinos', el pasado 15 de mayo, donde diez chefs de renombre —incluidos Luis Valls Rozalen (dos estrellas Michelin) y Edu Torres— se reunieron en un espectacular showcooking de arroces frente al mar.

Y los que se lo perdieron, están de suerte, porque este evento tendrá más citas a lo largo de este verano. Este ritual se repetirá en ediciones más íntimas bajo el nombre The Sunrice, con los chefs de la casa como maestros de ceremonia.

En clave japonesa, el refinado y delicioso Minami Japanese Restaurant ofrece el menú efímero Enkai, una propuesta que fusiona oriente y occidente con toques de alta vanguardia. Y para celebrar el Día Internacional del Sushi, el 18 de junio, el restaurante presentará una edición especial con creaciones del chef seleccionadas para la ocasión. La experiencia continúa en el exquisito Oyster & Caviar Bar, donde la Red Mirror Party —una fiesta hedonista y provocadora— invitará a los comensales a sumergirse en una velada sensorial que se repetirá durante todo el verano.

También para este mes de junio el chef británico Gordon Ramsay firma su primera propuesta en la isla con la apertura de Hell's Kitchen Ibiza. Un templo del fuego y el sabor que promete convertirse en uno de los nuevos imprescindibles del panorama gastronómico balear.

Mucho más que Ushuaia: tarot en vivo o flamenco electrónico

En The Unexpected Ibiza Hotel el entretenimiento no es una actividad programada, sino una forma de habitar el espacio. Por eso, cada noche es una escenografía envolvente. Además del fiestón sin igual del mítico Ushuaia, que está en las inmediaciones del hotel, dentro del mismo se disfruta de coreografías aéreas, tarot en vivo, percusión entre fuentes, flamenco electrónico y personajes que aparecen y desaparecen como en un sueño. Incluso a la hora del desayuno -que, por cierto, cuenta con jamón cinco jotas en un buffet donde podrías perderte-.

Con 'The sunrice' o no… no te puedes perder Minami

Minami es una verdadera delicia. Desde el decorado, con elementos naturales de caña de bambú y madera, hasta el personal. Todo en este restaurante está perfectamente diseñado para hacerte feliz y para que formes parte del guion.

Situado en una ubicación estratégica dentro del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, su espacio se divide en tres. Con una barra de sushi y sashimi donde los comensales pueden observar la preparación en vivo, dos mesas de teppanyaki para una experiencia culinaria interactiva, y mesas privadas para cenas más íntimas. La experiencia tappanyaki es sin duda la joya de la corona, con unos chefs que, además de sorprenderte con su inmensa maestría ante los fogones y una coreografía perfectamente diseñada mientras preparan los mejores bocados, tienen una conversación exquisita que hace aún más deliciosa la vivencia.

La experiencia culinaria en Minami fusiona las técnicas tradicionales japonesas con los sabores del Mediterráneo. Un combo sin fisuras. Su menú incluye una amplia variedad de platos, desde sushi y sashimi hasta carnes a la parrilla al estilo Kamado y opciones vegetarianas. Aquí es imprescindible probar opciones como el nigiri de gamba roja con caviar Imperial Oscietra y jalapeño, o la anguila ahumada con chocolate rallado. En definitiva, conocer y disfrutar Minami es terminar de elevar la experiencia salvaje y auténtica de The Unexpected, que es también la manera más especial vivir la inigualable isla bonita.