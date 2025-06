Las tres playas más icónicas del Algarve según la IA y las tres más tranquilitas (e igual de bonitas)

El calor de los últimos días nos ha puesto a todos en modo verano, aunque aún estemos en primavera. Ya son pocos los que no se imaginan paseando por la playa con el sonido del mar de fondo. Si tú eres uno de ellos y estás buscando una escapada con encanto que reúna ratitos junto al mar, buena gastronomía y pueblecitos pintorescos, tu destino es el Algarve, el privilegiado sur de Portugal, lleno de buenos planes, preciosos rincones y excelentes playas.

De hecho, el Algarve mantiene su estatus de excelencia turística al ser, una vez más, la región portuguesa con el mayor número de galardones otorgados por el programa Bandera Azul. Este 2025, el sur de Portugal izará 91 Banderas Azules distribuidas en 85 playas, cuatro marinas y dos embarcaciones ecoturísticas. Sigamos hablando de playas, concretamente de las tres más icónicas del Algarve según la inteligencia artificial y de las tres más tranquilitas (e igual de bonitas), un ranking no oficial pero que constituye un excelente punto de partida para enamorarse del Algarve y de sus encantos costeros.

Praia da Marinha, considerada una de las playas más bonitas de Europa

Su entorno espectacular y sus aguas tranquilas y de color azul turquesa convierten a Praia da Marinha en una de las playas más famosas del Algarve. Está considerada también una de las más bonitas de Europa. Está situada en la base de grandes acantilados y en el extremo oeste éstos forman un arco doble conocido como Arcos Naturais, uno de los tesoros naturales más instagrameables del Algarve: si lo fotografías con el ángulo correcto conseguirás la famosa foto del corazón del Algarve.

Esta playa de Lagoa es ideal para familias y también para nadar o hacer snorkel. Y los más andarines tienen junto a ella una espectacular ruta de senderismo: el percurso dos Setes Vales Suspensos (o ruta de los siete valles colgantes). ¿Tip para disfrutar mejor Praia da Marinha? Ir fuera de temporada o madrugar mucho.

Praia de Benagil, famosa por la cueva del mismo nombre

Seguimos en Lagoa, en la costa sur del Algarve central, para descubrir una playa pequeña pero espectacular. Es la Praia de Benagil, muy famosa por la increíble cueva del mismo nombre. Se trata de una de las grutas más fascinantes del mundo y uno de los lugares más conocidos del Algarve. Hecha por el mar, con dos accesos desde el agua y una oquedad en la parte superior, en el interior de la cueva la luz resulta mágica. El arenal de la playa de Benagil, con sus imponentes acantilados, es maravilloso a cualquier hora del día.

Praia do Camilo, otro arenal encajado en medio de un precioso paisaje natural

Una gran escalinata de piedra con zona de matorrales y plantas típicas del Algarve, como las jaras, da acceso a la Praia do Camilo, un arenal encajado en medio de un precioso paisaje natural junto a otro de los escenarios más icónicos del Algarve: Ponta da Piedade. El agua, cristalina, resulta ideal para nadar. Y el contraste de ese color azul con los tonos ocres de los acantilados regala momentos de gran belleza a quienes se acercan hasta esta playa.

¿Un plus? La explanada en la cima del acantilado ofrece una vista panorámica fabulosa. Contemplar desde aquí la línea del océano entre Lagos y Albufeira, salpicada por los triángulos blancos de los veleros, no tiene precio.

Praia do Carvalho, encantadora y perfecta para hacer snorkel

Imagina que caminas por un túnel de piedra y al salir encuentras una pequeña, acogedora y encantadora cala paradisiaca. Así es la Praia do Carvalho, una joya del Algarve bastante desconocida. Es uno de los mejores lugares del sur de Portugal donde practicar el snorkel. Un consejo: dentro del túnel que da acceso a la playa hay escalones, en ocasiones desiguales y empinados, y la arena sobre ellos puede hacerlos muy resbaladizos, así que mejor ir sin prisas (así también habrá ocasión de fijarse en los fósiles marinos incrustados en las paredes). La playa está bastante cerca de Benagil y de Praia da Marinha.

Praia da Amoreira, en la Costa Vicentina

La Costa Vicentina enamora a todo aquel que la visita y esta playa es uno de sus secretos. Hablamos de un gran enclave semi salvaje con dunas que se extienden hasta la desembocadura del río Aljezur y que resulta ideal para los surfistas y también para las familias, ya que cuando hay marea baja se forma una laguna poco profunda que es perfecta (y muy segura) para los niños. Al estar situada en la desembocadura del río, la Praia da Amoreira permite bañarse en dulce o salada y la arena de la playa es fina y suave. Aquí no veremos imponentes acantilados, aunque sí hay formaciones rocosas y, según los lugareños, una de ellas parece un gigante acostado. La playa está a unos ocho kilómetros de Aljezur.

Praia do Barril, contaminación cero

La Praia do Barril es un enclave natural paradisiaco situado en medio de la isla de Tavira. Se trata de una estrecha lengua de arena fina y blanca, de aguas muy azules y mucha tranquilidad. Es una de las 81 playas del Algarve identificada como playa de contaminación cero por la Asociación Zero (una playa de contaminación cero es aquella en la que no se ha detectado contaminación microbiológica en los análisis realizados en las aguas de baño durante las tres últimas temporadas).

Otro de sus atractivos es cómo llegar hasta allí. Primero hay que atravesar un pequeño puente peatonal que se eleva sobre un canal de la ría Formosa desde la localidad de Piedras del Rey. Después se puede seguir a pie (es un recorrido de algo más de un kilómetro), pero lo más divertido es coger el trenecito que atraviesa toda la Isla de Tavira. Otra peculiaridad de esta playa es su cementerio de anclas, un conjunto de grandes anclas colocadas donde antes se varaban los barcos pesqueros y que recuerda la importante industria atunera que hubo en la zona. El trenecito, de hecho, se construyó para la comunidad pesquera.