A tener en cuenta si te vas de vacaciones: esta es la razón por la que debes dejar un vaso dentro del congelador

Con el verano y las vacaciones a la vuelta de la esquina, es normal que nuestra mente no deje de pensar en cómo serán esos días en la playa o en cualquier otro punto del mapa, alejados de la rutina y que ya hacen falta a estas alturas del año. Ahora bien, para muchos, hay una serie de preocupaciones que también se hacen con un hueco importante, sobre todo cuando entra en juego dejar tantos días la casa sola. Y es que, ya no estamos solo hablando de eso, sino de lo que implica, como posibles averías u otras complicaciones.

Si eres de los que se come la cabeza y no termina de desconectar por culpa de los "y si", sabrás que los posibles escenarios son varios, como que haya algún problema con las cañerías, ocurra un apagón eléctrico o, incluso, se te haya olvidado desconectar algún enchufe importante. Lo primero que debemos tener en cuenta es que controlar todas las variantes no es posible, pero sí hay algunos trucos sencillos que podemos poner en práctica.

El truco del vaso de agua en el congelador

La experiencia ya nos ha hecho conocedores a todos de lo que puede ocurrir cuando se va la luz durante un largo periodo de tiempo. Y es que, más allá de las incomodidades evidentes, a posteriori también podemos seguir sufriendo consecuencias. Controlar el tiempo que hemos estado sin luz es algo importantísimo cuando nos referimos a los alimentos que tenemos en el congelador, ya que podría afectar seriamente su seguridad durante un periodo prolongado en el tiempo.

Una usuaria de TikTok, @paulinacocina, ha compartido un vídeo en el que explica cómo podemos poner en práctica el truco del vaso de agua en el congelador. El procedimiento es de lo más sencillo, ya que tan solo necesitaremos un vaso, algo de agua y un objeto pesado como una moneda.

@paulinacocina Atención si se van de vacaciones! Este tip de la moneda en el freezer puede ser muy útil, lo probaré este año #hackscocina #tipsvacaciones #consejosutiles ? sonido original - Paulina Cocina

Como bien explica Paulina, antes de irnos de vacaciones, lo primero que debemos hacer es meter un vaso de agua en el congelador y esperar a que se convierta en hielo, y después, colocar en la superficie un objeto pesado como podría ser una moneda o un tornillo, y volver a introducirlo en el congelador. Y ya está. Realmente la parte importante ocurre después, a la vuelta a la rutina.

Al abrir el congelador pueden ocurrir dos cosas, la primera opción, y la más deseable, que la moneda siga estando en la superficie. La otra posibilidad es que, por el contrario, la encontremos hundida. Aquí es donde viene el problema y habría que poner atención. "Si la monedita está abajo, significa que se cortó la luz y que tienes que tirar toda la comida", explica. Esto indica que en algún momento hubo un corte de luz y el agua se derritió por completo y después volvió a congelarse, por lo que, además, se habría interrumpido la cadena del hielo de los alimentos y no sería lo más conveniente consumirlos.