Swarovski celebra el verano con una experiencia sensorial de lujo en Portofino

La firma de cristales austriaca Swarovski ha dado la bienvenida al verano con una deslumbrante operación en Portofino, la joya de la Riviera italiana. En una fusión entre diseño, alta gastronomía y espíritu estival, la marca se ha hecho con el restaurante Cracco Portofino, dirigido por el renombrado chef italiano Carlo Cracco, para ofrecer una experiencia única bajo el concepto de La Dolce Vita.

El restaurante, ubicado estratégicamente con vistas a la famosa Piazzetta y al puerto de Portofino, ha sido transformado con la vibrante paleta de colores de Swarovski para esta temporada. La terraza, punto focal de la intervención, luce ahora parasoles y mobiliario en tonos pastel —rosado, amarillo y azul celeste— junto a un marco octagonal con el logo de la marca, diseñado especialmente para generar contenido en redes sociales.

Una colaboración que celebra el arte del detalle

La propuesta no solo es visual. La gastronomía también ha sido elevada a la altura del evento. Todos los platos, tanto dulces como salados, se sirven en elegantes vajillas de porcelana de la colección Swarovski x Rosenthal, diseñada por la directora creativa global de la marca, Giovanna Engelbert. El menú hace honor a los sabores locales, con ingredientes de la región, y se ve coronado por un cóctel y un postre exclusivos, creados por el propio Cracco para esta colaboración.

No es la primera vez que Swarovski y el chef italiano trabajan juntos. Esta nueva activación es la continuación natural del éxito obtenido durante la exposición Masters of Light: From Vienna to Milan, celebrada el año pasado en el Palazzo Citterio de Milán. En aquella ocasión, Swarovski transformó la antigua orangerie del palacio en un jardín-café, y Cracco diseñó el menú para la experiencia. A esto se suman colaboraciones anteriores como las ediciones especiales de panettone navideños desarrolladas por el chef para la marca.

"El vínculo con Swarovski viene de muchos años", nos dice Cracco. "Nos une una profunda pasión por la artesanía, cada uno en su campo. Esta activación en Portofino es, sin duda, el punto culminante de nuestra colaboración".

Arquitectura con historia y mirada al futuro

El restaurante Cracco Portofino abrió sus puertas en 2021 en el mismo lugar que ocupaba el emblemático restaurante Pitosforo, conservando su encanto original. La reforma fue llevada a cabo por el Studio Peregalli de Milán, que respetó la esencia histórica del lugar mientras introducía elementos contemporáneos.

Con esta acción en Portofino, Swarovski no solo celebra el inicio del verano, sino también su 130º aniversario. Bajo el liderazgo de Giovanna Engelbert desde 2020, la firma ha experimentado una transformación estratégica que la ha llevado a posicionarse firmemente en el universo del lujo. Engelbert ha impulsado una estética más audaz y colorida, atrayendo a públicos jóvenes sin alienar a su clientela fiel. También ha fomentado colaboraciones de alto perfil, como la cápsula con Ariana Grande, el cobranding con Skims de Kim Kardashian, y ha expandido la línea de diamantes creados en laboratorio.

En palabras de la directora creativa, estas acciones buscan "refrescar el ADN de Swarovski sin perder su esencia", combinando herencia y modernidad para afrontar el futuro del lujo con una visión más inclusiva, innovadora y experiencial.

Una marca global en constante evolución

La compañía, con sede en Wattens, Austria, cuenta actualmente con 6.600 puntos de venta en más de 150 países, de los cuales 2.300 son tiendas propias. Forma parte del Grupo Swarovski, junto a sus empresas hermanas Swarovski Optik (dispositivos ópticos) y Tyrolit (abrasivos industriales). Emplea a 16.600 personas a nivel mundial y mantiene una presencia sólida en mercados clave, con tiendas insignia en ciudades como Shanghái, Zúrich, Nueva York y Seúl.

Con esta activación en Portofino, Swarovski reafirma su compromiso con la excelencia estética y la innovación experiencial, llevando su propuesta más allá del producto para convertirse en parte activa del estilo de vida contemporáneo. La elegancia, el color y el savoir-faire artesanal confluyen en un proyecto que no solo enaltece el espíritu veraniego, sino que también consolida a la marca como referente del lujo moderno.

En definitiva, Swarovski firma un verano brillante, con sabor italiano y el toque inconfundible de sus cristales, demostrando que el lujo también puede ser accesible, cercano y profundamente emocional.