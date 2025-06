Álvaro Toledo, experto en decoración: "Los electrodomésticos blancos van a envejecer tan mal como las cocinas de colores"

En un mundo que parece no dejar de girar, las tendencias asoman cada dos por tres por el marco de la puerta. Nuevos colores, texturas, objetos de decoración, azulejos. Hay quienes dicen que el aspecto de una casa, es el reflejo de la personalidad de sus propietarios. Otros, que simplemente se dejan llevar por las tendencias del momento.

Yo, personalmente, me decanto más por la primera opción, aunque también podría ser una mezcla de aquellos elementos que no dejamos de ver y de nuestros gustos. Si has reformado tu cocina o planeas hacerlo, seguramente hayas visto como poco a poco el brillo de los electrodomésticos de acero inoxidable a favor de los de color blanco.

Con una estética más minimalista, hay quienes deciden apostar por tener el horno o el microondas en blanco impoluto, a juego con la pared o la encimera. Ahora bien, ¿realmente ha llegado esta tendencia para quedarse? Álvaro Toledo, experto en decoración, apuesta que no.

Tendencias del hogar que pasarán de moda

No es interiorista ni diseñador de interiores, pero tiene un profundo amor por la decoración. Álvaro Toledo, cuenta ya con más de 300.000 seguidores y desde que abrió la cuenta no ha dejado de compartir el fascinante proceso que puede ser comprarse o alquilar una casa. Y él lo tiene claro, hay algunos errores que nos pueden salir caros en un futuro.

En cuanto a los electrodomésticos blancos, no solo afirma que esta tendencia es pasajera, sino que dentro de 10 años habrán envejecido muy mal. Al igual que otra larga lista de cosas, lo que a día de hoy nos parece una idea estupenda, puede no serlo tanto dentro de unos años. La prueba está en la moda, en la música o en los edificios que vemos en la calle.

Lo compara con otra de las tendencias que ya hemos comprobado que ha pasado de moda: "Va a ser un poco a las cocinas de colores que veíamos los 2000". Es más, añade que "personalmente no me gustan nada, pero además es que creo que siguen la tendencia de tener todo blanco". Incluso, otro dato a tener en cuenta es que son bastante más delicados, por lo que es importante mantener una buena limpieza a diario para evitar que no acaben amarillentos.