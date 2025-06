Van Morrison ruge en el Botánico: el León de Belfast, con 30 discos, 6 décadas en la carretera y a por los 80 años

Brown Eyed Girl es de todos. De cada uno de nosotros que al escucharla desearía que volviera a empezar otra vez. Y otra vez. Y así, desde 1967 cuando la escribió, hasta hoy. La voz de Van Morrison sonará en el Botánico de Madrid y el Botánico caerá rendido. Serán dos días: el 4 y el 5 de junio. Doble sesión para este gigante de Belfast, león y mago del soul, el folk, el ryhthmn and blues y el jazz.

Sonarán también en esa maravilla de recinto del Jardín Botánico de la Universidad Complutense Moondance, And It Stone Me, Have I Told You Lately y Bright Side of the Road. Van Morrison cumple 80 años en agosto, el 31. Con este motivo, con seis décadas de música y carretera y 30 discos en el camino, el compositor sacará a pasear sus hitazos y dará voz a los nuevos. Además, está en la pista de despegue porque ya prepara su gran noche de Belfast, donde celebrará su 80 cumpleaños. Será en el histórico Waterfront Hall, donde tocará con su hija Shana. Pero volvamos al Botánico de Madrid. La doble cita es el 4 y el 5 de junio. La apertura de puertas, a las 19:00. El concierto, al aire libre y en un entorno de naturaleza, dará comienzo a las 20:30.

Cantante, compositor y multiinstrumentista, artífice de la fusión del rock, blues, jazz, soul, folk y la música celta, Van Morrison comenzó su carrera en la banda Them, con la que alcanzó gran éxito con Gloria. Eran los dorados años 60 de los Beatles y los Rolling. Su primer sencillo como solista fue Brown eyed Girl y arrasó. En Astral Weeks (en 1968) tiró de fusión, de poesía lírica, jazz y folk y el resultado marcó un antes y un después. Luego vinieron Moondance (1970), Tupelo Honey (1971).

Morrison cuenta en su haber con multitud de premios, incluidos seis premios Grammy, un premio Brit, su presencia en el Salón de la Fama del Rock and Roll y es poseedor de la Orden del Imperio Británico, nombramiento que le fue otorgado en 1996.