Casas rurales donde Joel de 'The Last of Us' querría quedarse: los espacios más bellos de España tomados por la naturaleza

Cuando la civilización se detiene, la naturaleza no perdona. Avanza sin descanso, cubriendo con su manto verde las estructuras humanas y reclamando lo que una vez le perteneció. En EscapadaRural han recorrido el país para encontrar esas casas rurales que parecen salidas de una serie postapocalíptica como The Last of Us: cubiertas de hiedra, apartadas del mundo, misteriosas… y absolutamente fascinantes.

"Nos hemos inspirado en ese imaginario de 'cuando todo se para y solo queda lo esencial'. Estas casas rurales no solo destacan por su arquitectura o su entorno natural, sino por cómo la vegetación las ha abrazado hasta hacerlas casi invisibles. Son belleza salvaje en estado puro", señala Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.

Desde una antigua masovería cubierta de hiedra en la Garrotxa hasta una finca aislada en los Montes de Toledo que bien podría ser el refugio de Ellie y Joel en versión española, "estas casas no son solo alojamientos, son escenarios", mantiene Judith Monmany, que han seleccionado seis emplazamientos para ser actor principal de la serie del momento.

El Jardín Escondido (Cantabria)

Un refugio secreto en Val de San Vicente donde el huerto orgánico, la cabaña con gimnasio y las vistas a los Picos de Europa invitan a perderse… o a sobrevivir en un mundo que ya no existe. Su nombre no puede describir mejor lo que nos vamos a encontrar en El Jardín Escondido. Un refugio cubierto por la naturaleza donde desconectar del mundo. Está situado en Val de San Vicente, un pequeño pueblo costero cántabro. Su principal atractivo es el extenso jardín privado, repleto de vegetación, que incluye un huerto orgánico y ofrece vistas a la montaña.? Hay hamacas, bancos, mobiliario de jardín, barbacoa y hasta una cabaña con zona de fitness. Situada frente a la Costa Verde y a los pies de los Picos de Europa, donde la naturaleza se impone, podría fácilmente servir como escenario de una historia postapocalíptica. O servir de punto de partida para visitar las maravillas del litoral.

La Casa de la Hiedra (La Rioja)

Enclavada en Enciso, parece literalmente devorada por la vegetación. Sus muros de piedra apenas se asoman entre las hojas. ¿Y qué mejor que rastros de dinosaurios cerca para añadir una pizca de aventura? La Casa de la Hiedra es una vivienda de piedra construida según la arquitectura tradicional de esta zona de La Rioja. Aunque igual cuesta verlo, ya que hay paredes completamente cubiertas por la vegetación. Como si la naturaleza estuviera reclamando lo que es suyo. Está situada en Enciso, en el valle alto del río Cidacos. Tiene capacidad hasta para 15 personas y, además de su amplio jardín con barbacoa, también dispone de terraza. En sus alrededores podemos encontrar yacimientos con restos de dinosaurios y diferentes rutas de senderismo, lo que añade un toque de misterio y aventura a la zona.

Casa Rural Dehesa de San Juan (Navarra)

Construida en 1929, con una arquitectura imponente y rodeada de pinares, esta casa invita al aislamiento más placentero. Ideal para olvidarse del mundo… o protegerse de él. Es una vivienda familiar situada en un meandro del río Ebro, entre La Rioja y Navarra. Está rodeada de praderas y pinares, apartada del núcleo urbano. Un entorno de paz y aislamiento, ideal para hacer rutas de senderismo y desconectar. La casa, cubierta de hiedra y con amplios ventanales, permite disfrutar de la luz natural y de las vistas a los paisajes de La Ribera.? Tiene capacidad hasta para 14 personas, que podrán disfrutar de la barbacoa y la piscina con la llegada del buen tiempo.

Can Capsec (Girona)

En plena Vall de Bianya, entre arte, historia y una naturaleza que lo inunda todo. Tiene granero, molino, fuentes naturales... y ese aire de fortaleza silenciosa que uno busca cuando el mundo exterior deja de tener sentido. Se trata de una casona de piedra que era una antigua masovería, pues en ella residían los cuidadores de la masía que hay en la misma finca. Se caracteriza porque, tal y como se puede ver en la foto, está cubierta de hiedra que cambia de color con las estaciones. La casa forma parte de la Vila RCR, un centro de creatividad y conservación del patrimonio. Ofrece alojamiento para hasta 14 personas en un entorno de prados, bosques y arroyos donde sobrevivir al apocalipsis. Y es que, como en las películas, dispone de un granero, de un antiguo molino, varias instalaciones artísticas escondidas en el entorno y fuentes de agua naturales.

Finca Los Pájaros (Toledo)

Un enclave bioclimático con huerto ecológico, spa y vistas al Parque Nacional de Cabañeros. La Finca Los Pájaros es un enclave aislado rodeado de bosque mediterráneo, ideal para imaginar un mundo donde la naturaleza ha retomado el control. Está en San Pablo de los Montes, en una extensa finca con amplias instalaciones, piscina, zona de barbacoa, jardines y senderos desde donde podemos salir a explorar sus alrededores. Está integrada en el medio natural, ya que es una construcción sostenible y bioclimática donde la naturaleza forma parte de su decoración.

Mas La Costa (Girona)

En plena Fageda d'en Jordà, esta masía parece haber crecido junto al bosque. Su piscina de esmeralda, la sala de juegos en el antiguo corral y su chimenea apagada esperan al viajero que decida volver a encenderla. Si hay un lugar que ha sabido mimetizarse con la naturaleza, hasta el punto de no saber dónde termina la casa y comienza el jardín, esa es Mas La Costa. Una enorme masía de piedra y madera totalmente cubierta de vegetación acorde al lugar donde se encuentra: una pequeña colina de la Fageda d'en Jordà, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. La casa también tiene un antiguo corral, reconvertido en sala de juegos; y zona de picnic con barbacoa y mesas. Su chimenea parece estar esperando a que alguien regrese a encender de nuevo el fuego de la vida rural en un mundo abandonado.