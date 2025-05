El whisky escocés más premiado del mundo que homenajea a Aston Martin en el GP de Fórmula 1: una experiencia de lujo en Barcelona

Si hablamos del whisky escocés de malta más premiado del mundo, no podemos no referirnos a Glenfiddich. Con una larga tradición a sus espaldas y un palmarés que confirma su excelente calidad. Por primera vez, aterriza en España y lo hace en una de las citas más importantes del deporte: el Gran Premio de Fórmula 1. Un fin de semana emocionante en Barcelona, desde el 29 de mayo al 1 de junio, dónde no puede faltar velocidad y lujo.

Más allá de lo que estamos acostumbrados, la llegada de Glenfiddich no solo conmemora un hito, sino que le aporta un toque extra de sofisticación y alta gastronomía al esperado evento. Lo hace de la mano del recién inaugurado Hotel SLS Barcelona, donde los amantes de la Fórmula 1 tendrán la oportunidad de disfrutar del Club 1959, una experiencia efímera creada junto al equipo Aston Martin Formula One.

Con una estética contemporánea, se ha diseñado este espacio para brindar antes de que arranquen los motores en el circuito de carreras. El Club 1959 ofrecerá un exclusivo menú 'drunch', protagonizado por los cócteles de autor elaborados con Glenfiddich de 12, 15 y 19 años, además de tapas gourmet. Cada combinación no solo celebra el perfil aromático de Glenfiddich, sino también el espíritu de la Fórmula 1.

Sin duda alguna, una experiencia para los visitantes que se acerquen al espacio. Además, rinde homenaje precisamente en un año clave en la historia de ambas marcas, ya que fue en 1959 cuando Aston Martin debutó en la Fórmula 1. A finales de 2024, Glenfiddich y Aston Martin Formula One Team se unieron por una misma filosofía de "excelencia artesanal, innovación constante y herencia".