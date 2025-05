Esta botella de whisky Macallan que tienes en la despensa es un tesoro: podrías venderla por 2,6 millones de euros

Seamos sinceros, en España hay costumbre de guardar cosas por el 'por si acaso', tanto que prácticamente podría decirse que es una tradición nacional. Si no conoces a nadie así, lo más seguro es que seas tú el que se sienta identificado y tu trastero, muebles y despensa estén repletos de objetos. Ahora bien, lo que no todo el mundo sabe es que entre todos ellos, es posible encontrar auténticos tesoros.

Zapatillas deportivas que ya no se usan, videojuegos olvidados tras una mudanza, cómics antiguos, relojes heredados o botellas que llevan años y años acumulando polvo. Objetos que a priori podrían parecer poca cosa, hasta que lo son. Y es que, lo importante no es lo que nos costó, sino lo que puede valer hoy.

En Raisin España lo tienen claro. Más allá del valor sentimental que puedan tener nuestros objetos, es vital tener en cuenta que su valor económico podría aumentar con los años, y que aquello creemos que simplemente ya no está a la moda o es un simple artículo viejo, podría ser la entrada para una casa o la hipoteca entera incluso.

Una botella por más de 2 millones de euros

El whisky, más allá de estar pensado para consumirlo, es también uno de los objetos más deseados entre los coleccionistas y los amantes de esta bebida. Aquellos envejecidos durante décadas o embotellados en ediciones únicas, han sido pensados para no abrirse.

The Macallan es una de las marcas premium mejor valoradas y dentro de ella, se encuentran algunas piezas que son auténticas joyas. El récord lo ostenta la Macallan Valerio Adami de 60 años (1926), vendida por 2.625.000 €. En esa misma liga está la Macallan Fine & Rare, también destilada en 1926, que superó los 1,7 millones de euros en subasta. No se abren, no se beben. Se guardan. Y, con el tiempo, suben de valor.

| Fuente: Getty Images

Otros artículos "muy bien valorados"

Si no tienes en tu colección de botellas de whisky esta que hemos mencionado, no te desesperes, podría haber otro artículo muy bien valorado entre tus objetos personales. Los cómics son uno de los más cotizados y es que, más allá de la nostalgia que puedan producir, hay algunas primeras ediciones que se han convertido en auténticos objetos de culto. Por ejemplo, en 2022 se vendió una copia original de Superman por más de 5 millones, cuando posiblemente no llegara a los 10 céntimos en su momento.

Los relojes es otro de los sectores que más dinero mueve, junto con los bolsos de lujo y las zapatillas de diseñador.