Lo que debes tener en cuenta para identificar un ron de buena calidad, según Nelson Hernández (Ron Diplomático)

Más allá del whisky o del vino, otra de las bebidas que levanta pasiones entre los paladares más exigentes es el ron. Con un perfil aromático y redondo, podría decirse que cada vez hay más personas que apuestas por sumergirse en este interesante mundo. Lejos de los prejuicios que hay alrededor del ron, ha demostrado ser una bebida súper premium que no sirve únicamente para hacer combinados, sino que marida a la perfección con la alta cocina. Por supuesto, saber identificar un buen ron no es una tarea sencilla, sobre todo si no somos expertos en la materia, pero sí hay una serie de trucos que nos facilitan el proceso.

La guía definitiva del ron

De primeras, si no estás muy metido en el mundillo, es cierto que puede ser un poco abrumador el proceso de elegir una buena botella de ron. Por supuesto, para gustos, los colores y las diferentes marcas, pero más allá de eso, hay algunos aspectos que es mejor tenerlos claros.

En lo primero que suele fijarse la gente es en el aspecto. Aunque en realidad no hay forma de saber si estamos ante un ron de calidad a simple vista, sí que hay algunos detalles como el color que nos pueden dar una pista. Por ejemplo, si hablamos de algún gran reserva, tanto su tono, como su profundidad nos pueden ayudar. Lo mejor es comprobar que este tiene un color uniforme y traslúcido.

| Fuente: Ron Diplomático

Ahora bien, no hay una forma mejor de comprobarlo que abriendo la botella. Así nos lo hizo saber Nelson Hernández, maestro ronero de Ron Diplomático durante casi 40 años. Un ron de calidad es aquel que destaca por su complejidad en los matices y por su redondez. "Debe de haber un balance. Al tragar un buen ron debes sentirlo como una caricia, como terciopelo en la garganta. Es importante que no haya agresividad", nos explica Hernández.

La agresividad no es un factor que deba estar un ron de calidad, en ningún caso debe quemar en la garganta. Encontrar uno que no sea así es sinónimo de un buen proceso de elaboración, pues cuenta con un buen equilibrio y balance entre su sabor y matices. Y cómo no, el precio no es un indicativo de calidad, pues es posible encontrar muy buenas botellas a precio económico.