La fotógrafa mexicana Gabriela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, según ha hecho público este viernes 23 el jurado encargado de su concesión.

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y doctora honoris causa por el Columbia College de Chicago y el San Francisco Art Institute, Graciela Iturbide concibe la fotografía como "un ritual": "Salir con la cámara, observar, fotografiar los aspectos más mitológicos de las personas, luego ir a la oscuridad, desarrollarse, seleccionar las imágenes más simbólicas", tal y como ella misma ha referido.

La fotógrafa (Ciudad de México, 1942) comenzó su formación en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2009), con la intención de convertirse en directora de cine. Pero a raíz de conocer el trabajo del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y de asistir a sus clases, se vio atraída por esta disciplina. Entre 1970 y 1971 trabajó como asistente de Bravo. Dueña de una mirada innovadora, la lente de Iturbide ha retratado la realidad social no solo de México sino de muchos lugares a los que ha sido invitada para trabajar. Su obra presenta un aspecto documental que muestra, según los expertos, "un mundo hipnótico que parece situarse en el umbral entre la realidad más cruda y la gracia de una magia espontánea", recoge la Fundación Princesa de Asturias. En los años setenta viajó por Latinoamérica, a Cuba y a Panamá, y en 1978 fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país, como los pueblos seri y de Juchitán. Prosiguió su labor en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, Francia y Estados Unidos. Ha cultivado el retrato, paisajes y objetos a través del uso del blanco y negro. Iturbide ha expuesto en el Centro Pompidou de París, el San Francisco Museum of Modern Art, el Philadelphia Museum of Art, el Getty Museum, el Fotomuseum Winterthur y la Barbican Art Gallery, entre otros.