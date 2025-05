Con el recién elegido Papa León XIV comienza una nueva era en la Iglesia católica y en el Vaticano. En este nuevo camino que ha abierto el estadounidense Robert Francis Prevost, entrevistamos a Pedro Ontoso, autor del libro El complot contra el papa (Arzalia Ediciones). Para entender las claves del pontificado de Francisco y su impulso transformador, el periodista y sociólogo nos acerca a la figura del antecesor de León XIV y de la batalla que libró contra el ala más conservadora. Emplea el autor un lenguaje combativo, como "guerra sucia" y "complot", para describir esa lucha vaticana.

"Cuando eligen a Francisco, ya desde el minuto uno hay guerra sucia en la Capilla Sixtina porque hay maniobras e intentan ensuciar un poco su candidatura difundiendo el bulo de que le faltaba un pulmón. Entonces, en un momento dado, hay un cardenal que se acerca, que es un español, Santos Abril, y dice: 'Eminencia, ¿es verdad que a usted le falta un pulmón?' 'No, a mí en el 56 me operaron de uno de ellos, me quitaron un lóbulo superior, pero tengo los dos pulmones'. O sea que ya en ese mismo momento había movimientos porque no interesaba ese candidato. Llega Francisco con un impulso muy, muy reformador", comienza el autor y el que fuera subdirector de El Correo hasta 2017, que deja caer otro detalle sobre los saludos del argentino: "Dice 'bona, sera' (buenas tardes) y no 'la paz esté con vosotros', que es el eslogan del resucitado. Empieza ya con su propio estilo, sus propias maneras".

Nos recuerda también el viaje de Francisco en la isla de Lampedusa en 2013 cuando dijo que "los más frágiles de la tierra son los que necesitan la atención de la Iglesia, los inmigrantes y los desheredados, pero luego empieza a hacer una serie de documentos muy combativos. Empieza con el Evangelii Gaudium, que es el primer documento en el que critica la economía que mata y la ideología del dinero. Arremete con lo que son los dogmas del sistema americano capitalista y ya se ponen un poco en guardia." También fue muy sonado el perfil ecologista de Francisco porque en 2015 publicó el primer texto consagrado a la crisis ecológica: "Él habla del concepto de ecología integral (…) O sea, todo, todo está conectado. No solamente tenemos que cuidar la casa común, como dice él, sino que además todo esto pasa porque somos unos depredadores, porque hay unas industrias que son depredadoras, o sea, que todo está conectado y son textos que en ese momento son revolucionarios".

Papa Francisco

"Un cónclave cocinado"

Una situación multifactorial que nos lleva a los orígenes de la lucha en el Vaticano: "Esto genera un movimiento de rechazo. Primero, dentro de la propia iglesia; y lo inédito de todos estos procesos es que son los propios cardinales los que empiezan a meterse contra él. En principio, contra su figura, luego contra lo que es su Evangelio, contra la gente que le rodea, con tal de influir en el próximo cónclave, o sea". Y en este frente, señala hacia un ala "".

En este contexto, le preguntamos qué posibilidades había de que saliera una figura como León XIV, a quien Ontoso colocaba en las quinielas previas al cónclave en la tercera línea entre los candidatos más sonados. "¿Mi parecer? Yo creo que eso estaba cocinado con antemano. O sea, es imposible que en tan poco tiempo en el cónclave pueda haber un candidato de consenso con esa rapidez. Sí que era conocido por algún caso, pero no tan conocido como otros. Entonces yo creo que es el propio Francisco el que diseña esta operación, pero ya con con antelación".

"La fábrica de obispos"

¿Y cómo fue esa operación relevo? "Empieza su operación cuando lo trae del Perú y lo lleva a Roma, para que conozca la curia y conozca también cómo funciona la maquinaria vaticana y lo nombra precepto del dicasterio para los obispos, que es como un ministerio, es la fábrica de obispos, porque desde ahí se hacen todos los nombramientos de los obispos del mundo. O sea, es uno de los ministerios más poderosos, más potentes y con mayor influencia. Y le coloca a él". Y nos da las claves al señalar que una de las razones de colocarle en esa "fábrica de obispos" es para que "vaya cambiando el episcopado americano porque estaba muy dividido, incluso había algunos trumpistas. Y ahí yo creo que esta una de las claves también de su elección. Había ya un movimiento de los francisquistas para empujar la candidatura de Prevost."

Papa León XIV

El lenguaje matemático de Prevost

Con la mirada puesta hacia adelante, Ontoso analiza así los primeros pasos de León XIV en el Vaticano: "Se ha marcado dos prioridades. Restablecer la unidad. Repitió muchas veces la palabra unidad en la homilía de la Misa de inicio Pontificado. Hacer una síntesis entre las distintas facciones que existen para atajar esa polarización y restablecer lo que ellos llaman la comunión. Y a la estela de Francisco, promover el diálogo en busca de lo que denomina una paz justa y duradera en distintos escenarios ahora en conflicto, por ejemplo, Ucrania (…). Y en Gaza tiene que actuar con mucha prudencia porque la Iglesia tiene un complejo atávico de que si se mete contra Israel la pueden acusar de antisemita. Pero claro, Prevost, que tiene una formación matemática y es experto en derecho canónico, utiliza un lenguaje preciso, tanto en sus palabras como en sus ideas. No dice más allá de lo que quiere".

