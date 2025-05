El vino de Messi tiene agencia española: "No queríamos que viviera solo del nombre, buscamos que se valore la calidad"

Ella fue una de las primeras 'it girls' de España y pionera en profesionalizar el fenómeno influencer en nuestro país. Marta Carriedo no sólo supo anticipar el potencial de las redes, sino que también ha sabido reinventarse: de prescriptora de marcas a empresaria con agencia de comunicación, PR y marketing propia. Al frente de su Draw Studio, lidera hoy estrategias para firmas de alto nivel y se ha convertido en la responsable de construir a la identidad de uno de los vinos más icónicos del momento: Lionel 10 GOAT Collection, la etiqueta de Messi. Un proyecto que aúna el universo del lujo aspiracional con el relato de una figura legendaria del deporte. "Desde el primer momento supimos que era una oportunidad única de construir una marca con alma detrás de una figura tan icónica", nos cuenta Carriedo. Pero la estrategia va mucho más allá del nombre: "No queríamos que el vino viviera sólo del nombre de Messi, buscábamos que tuviera identidad propia y que se valorase por la calidad que realmente tiene".

En esta entrevista, la reconocida prescriptora y empresaria nos comparte los retos y aciertos de dar forma a un producto que no sólo rinde homenaje al astro argentino, sino que también reivindica una narrativa de excelencia, legado y autenticidad. Un vino para brindar por los grandes logros: los de Messi y también los de cualquiera que se sienta identificado con su historia de esfuerzo y superación…

La aventura de Draw Studio

Es un hecho que reiteramos: Marta Carriedo lo ha hecho todo en el mundo de la comunicación: influencer, prescriptora de marcas, empresaria… y ahora, al frente de Draw Studio, la agencia que fundó hace cuatro años, Carriedo ha conseguido posicionarse como una referencia en el universo del lifestyle aspiracional y la comunicación estratégica con alma. "Mi agencia nació por varios motivos", nos comienza advirtiendo con esa bella naturalidad con la que siempre explica todo y que tanto la caracteriza. "Por un lado, llevo 14 años en el sector de la comunicación y las redes sociales. Por otro, quería profesionalizar lo aprendido y ayudar a otras marcas a crecer con una estrategia de marketing personalizada". Con esta visión, Marta fundó una agencia femenina, detallista y emocional, donde se cuida cada marca "como si fuera propia". El objetivo: que cada historia conecte de forma real con el público.

Marta Carriedo, influencer y fundadora de Draw Studio

El desafío de llevar el vino de Messi

Una de las historias más potentes que ha tejido es la del vino de Messi, Lionel 10 GOAT Collection, un proyecto que llegó de forma orgánica. Jennifer Shyu, amiga de Marta y doctora en medicina estética, recomendó a su pareja, Alberto -responsable de marketing del vino desde Miami trabajar con Draw Studio tras varios eventos exitosos organizados por la agencia. Ya con experiencia en el sector gourmet, Carriedo y su equipo presentaron una propuesta que encajó de inmediato. "Buscaban una agencia que entendiera el universo del lujo aspiracional y las marcas personales. Supimos que era una oportunidad única de construir una marca con alma detrás de una figura tan icónica".

Pero trabajar con una leyenda como Messi conlleva sus propios retos. "Lo más complicado fue equilibrar su fuerza mediática con la necesidad de construir una marca sólida y autónoma. No queríamos que el vino viviera solo del nombre de Messi. Buscamos una identidad propia que se valorase por la calidad real del producto". La oportunidad, sin embargo, era inmejorable: aprovechar el legado del astro argentino como hilo conductor para lanzar el vino en España. Y ese hilo conductor tiene un nombre claro: storytelling. Desde el naming —GOAT, el acrónimo de Greatest Of All Time— hasta el diseño, todo comunica grandeza, excelencia y legado. "Pero queríamos hacerlo de forma sutil y elegante", matiza Marta. "Un gran producto necesita una historia potente para conectar emocionalmente".

El vino, es distribuido en nuestro país por las prestigiosas Bodegas Manzanos, un detalle que para Carriedo es clave en la narrativa de campaña. "Trabajamos desde un lugar de autenticidad y orgullo. Queríamos vincular la calidad del vino con la tradición vinícola de nuestro país, lo que suma profundidad y valor a la marca". A diferencia de otros sectores lifestyle, la comunicación en el mundo del vino exige una narrativa sensorial, pausada, artesanal. "Es un producto que habla de tierra, de maduración… El público es exigente y sabe lo que busca. Requiere un enfoque distinto".

Así, desde Draw Studio se ha conseguido construir una marca que brilla por sí sola. Messi es una inspiración, sí, pero el producto destaca por su diseño, calidad y procedencia. "El consumidor que queremos conquistar es aspiracional. Alguien que valora los productos con historia, estética cuidada y calidad real. Para el fan del fútbol, es un objeto exclusivo. Para el amante del vino, una colección excelente". La GOAT Collection transmite valores como la excelencia, la perseverancia y la autenticidad. Y eso se traduce en una comunicación emocional, inspiradora y celebratoria. Un lenguaje pensado para conectar con cualquiera que quiera brindar por sus propios logros.

La autenticidad como gran valor

Como mujer al frente de un proyecto tan ambicioso, Marta Carriedo en su charla con nosotros lanza un consejo claro a quienes quieran emprender en el mundo del marketing y la creación de marcas: "Confía en tu visión, incluso cuando aún no se ha materializado. La constancia y la sensibilidad son fundamentales. Rodearte de personas que sumen, que compartan tu propósito y apuesten por lo nuevo, es la clave". Y en un mundo saturado de impactos publicitarios, ella lo tiene claro: la autenticidad sigue siendo el valor más poderoso.

Más sobre vino del considerado "el mejor jugador del mundo"

Como bien nos cuenta Marta, Bodegas Manzanos es el distribuidor oficial y exclusivo en España de los vinos de la colección Lionel GOAT 10, lanzada por Lionel Messi en colaboración con la bodega suiza MM Winemaker. Aunque los vinos son elaborados en Italia, Bodegas Manzanos se encarga de su comercialización en el mercado español y de la venta directa al consumidor a través de su tienda online.

Los vinos premium de Messi son dos. Concretamente, una colección compuesta por dos vinos tintos italianos de edición limitada, cada uno con una etiqueta distintiva que incorpora la imagen del futbolista. Estas botellas no solo destacan por su calidad enológica, sino también por su valor como piezas de colección, gracias a su diseño exclusivo con la imagen de Messi:

Lionel GOAT 10 - Sicilia Syrah IGT (etiqueta blanca) / Lionel GOAT 10 – Puglia Primitivo IGT (etiqueta negra)

Lionel GOAT 10 – Sicilia Syrah IGT (etiqueta blanca)

Origen: Sicilia, Italia

Variedad: Syrah (añada 2022)

Notas de cata: Color rojo rubí intenso con aromas de cerezas maduras, moras, vainilla y especias. En boca, taninos suaves y un final largo y persistentes.

Precio: 69,99 €

Lionel GOAT 10 – Puglia Primitivo IGT (etiqueta negra)

Origen: Puglia, Italia

Variedad: Primitivo (añada 2022)

Notas de cata: Sabores de frutos rojos maduros con toques de especias y vainilla. Ideal para acompañar carnes a la parrilla, pastas ricas y quesos curados.

Precio: 69,99 €