La receta de tortilla con patatas Lay's que se prepara con solo dos ingredientes y en menos de 10 minutos

Los trucos en la cocina han existido desde siempre, ya que ni todos tienen la técnica ni mucho menos el tiempo para realizar un plato como es por ejemplo la tortilla de patatas. Los principales temores suelen ir relacionados con el sabor, ya que conseguir el punto de sal exacto no es tarea fácil, que la forma no salga bien o hasta que no se sea capaz de dar la vuelta.

Por suerte, hay opciones para que cualquiera pueda conseguir hacer uno de los platos más famosos de nuestra gastronomía, aunque una tortilla de patatas de la abuela siempre será superior.

Con apenas 10 minutos de preparación la marca de patatas Lay's propone una receta muy simple para la que solo necesitarás un poco de paciencia.

Ingredientes

6 huevos

1 bolsa de patatas

Cebolla caramelizada (opcional)

Paso a paso

Lo primero sería batir bien seis huevos en un bol. Luego machacar las patatas de la bolsa bien e integrarlas al bol, para que se hidraten bien hay que dejarlas reposar 5 minutos.

En una sartén con un poco de aceite incorporar la mezcla cuando esté caliente y añadir e integrar la cebolla caramelizada (es opcional, puede ser casera o puede ser de la que venden en el supermercado).

Una vez que veamos que está cuajando se separan los bordes con una lengua de gato y se mueve un poco la sartén para que se despegue. Es el momento de la verdad. Poner el plato encima y dar la vuelta para dejar 2 minutos más la otra parte de la tortilla.