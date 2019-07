Almeida aspira a que el comisario europeo de Medio Ambiente les felicite

Madrid, 17 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que aspira a que al final de su mandato el comisario de Medio Ambiente de la UE felicite a su equipo y "a todos los madrileños" por dar solución a un problema de la contaminación, al que el anterior Ayuntamiento dio soluciones "fracasadas".

En declaraciones a los medios tras una visita a las obras del Complejo Canalejas, Almeida ha señalado que espera que el comisario europeo no le "eche la bronca", sino que le felicite por obtener los resultados que se esperan por parte de la Unión Europea.

Se ha referido así a la carta que el pasado jueves le hizo llegar al Ministerio de Transición Ecológica el eurocomisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, para señalar que es necesario que se adopten medidas adicionales para afrontar las obligaciones en materia de calidad del aire y alcanzar el cumplimiento de los valores límite para 2020.

En referencia a las críticas recibidas por parte de los ecologistas por no aplicar el protocolo anticontaminación el viernes pasado tras registrarse varios picos de dióxido de nitrógeno, el alcalde ha criticado que estos no se "escandalizaron" el año pasado cuando, con peores datos durante el Gobierno de Manuela Carmena, no dijeron "ni pío".

Además, les ha pedido que apliquen "el mismo rasero" a cualquier partido político que gobierne la ciudad de Madrid porque la cuestión de la contaminación "no distingue de colores políticos ni de preferencias ideológicas", sino que es un problema, ha asegurado, que incube a todos.

"Quien quiera teñir de preferencias ideológicas el problema de la contaminación en la ciudad de Madrid se está equivocando", ha apostillado, y ha criticado que hay personas interesadas en encontrar en el asunto "réditos partidistas".

Asimismo, Almeida ha defendido que los datos de las estaciones de medición de la contaminación en el centro se publican con normalidad, aunque ha reconocido que hubo un incidente una sola mañana en la estación de la Plaza del Carmen, que sufrió "anomalías" que, ha destacado, fueron subsanadas "en la misma tarde".

El PSOE registró el pasado viernes un escrito ante el Juzgado de lo contencioso número 7, donde también presentó su recurso contra la suspensión de Madrid Central, en el que se informaba de "anomalías" en la estación de medición de Plaza del Carmen.

Según señaló el grupo Socialista, esta estación "es la única ubicada en el área de bajas emisiones de Madrid Central" y las anomalías se producen "precisamente cuando el Ayuntamiento tiene que certificar ante los juzgados el impacto de Madrid Central sobre la calidad del aire".