¿Cuándo es buen momento para reinvertir en tu negocio?

Montar un negocio es de valientes. Hay que tener una gran fuerza de voluntad, muchas ganas y el coraje suficiente para afrontar la dura tarea. Para acertar con la inversión de nuestro dinero, o lo que nos ha prestado el banco, tenemos que estar muy atentos a todos los movimientos y estudiar cuál es el momento idóneo para hacer una segunda inversión.

El mejor momento para reinvertir se produce cuando los resultados de nuestras cuentas son positivos. Según la experta financiera y consultora, Esther Solá, debemos aportar dinero a la empresa en cuando tengamos el capital suficiente para amortizar los gastos mínimos: "en el momento en que podamos pagar los sueldos y cubrir gastos debemos utilizar el dinero de los beneficios, da igual el tiempo que tenga la empresa, hay que hacerlo cuanto antes". Para Solá la reinversión es el elemento principal para que la empresa crezca: "Se puede hacer con dinero pero también con tiempo, hay aportaciones que no son costosas, lo importante es darte a conocer y avanzar".

Para Solá, el desembolso tiene que producirse cuando podamos destinar al menos el 40% de los beneficios obtenidos sin complicarnos la vida. El esfuerzo económico tiene que ir unido a potenciar la marca, "debemos darnos a conocer. Podemos acudir a ponencias, mover nuestra empresa en las redes sociales e invertir en publicidad online, que no tiene un coste muy elevado pero que es necesario para que nos conozcan". La reinversión por tanto tiene que ser rápida y segura.

Para Sophia Rodríguez, economista y coach financiera, la planificación es lo más importante."Tenemos que reinvertir en nuestra empresa cuando estemos listos para crecer, cuando podamos permitirnos adquirir más productos". Rodríguez señala que es necesario que todo empresario realice un plan de viabilidad de su negocio, en el que figuren los objetivos, los plazos y las cuentas: "No podemos dejarnos guiar por un impulso, todo tiene que estar medido. Tenemos que reinvertir cuando necesitemos renovar la empresa, reinventarnos, realizar un rebranding y sobre todo formarnos".

Un momento importante para la reinversión es el lanzamiento de un nuevo proyecto o producto. "Es muy importante la planificación y que todo tenga sentido financieramente hablando. Hay que invertir en personal o en materiales que hagan crecer el negocio, cuando las cuentas sean positivas".

Momento ideal para estudiar nuestras cuentas

Rodríguez señala que ahora es un buen momento para revisar las cuentas y trazar un plan. "A principio de año cada emprendedor tiene que pensar qué quiere hacer durante los próximos meses, en qué quiere invertir, cuánto espera vender y cuánto espera gastar para trazar un plan financiero". De esa manera, según la experta, se podrá predecir si la empresa va a ser rentable. De no ser así se podrán hacer ajustes a tiempo para no llegar a final de año con las cuentas en negativo. Debemos, por tanto, revisar todos los números del negocio, estudiar cada punto y valorar las operaciones que hemos realizado y las que queremos acometer.

Lo ideal es invertir a partir de nuestros propios beneficios. No es recomendable pedir un préstamo para conseguir mayor liquidez, a no ser que necesitemos adquirir más herramientas de trabajo. Si es posible debemos evitar el apalancamiento financiero, es decir, invertir más de lo que tenemos, gracias al dinero que hemos pedido prestado. Al final el préstamo os puede perseguir, si no conseguimos liquidarlo pronto.

Tipos de inversiones

Las inversiones pueden ir destinadas a variadas posibilidades: compra de herramientas de trabajo, contratación de personal o a la ampliación de nuestros conocimientos. Se pueden comprar máquinas, ordenadores, software, etc. Si en nuestro balance de negocio la flecha va hacia arriba, y con proyección positiva, podemos invertir en la materia prima que nos hará generar mayor producción y por tanto mayores ventas. En ese caso la inversión está justificada y se verá enseguida en el planning de negocio.

La inversión en maquinaria es ideal si el negocio tiene muchos pedidos y somos incapaces de satisfacerlos, operativamente hablando. Es decir, perderemos dinero si no somos capaces de generar todo lo que se nos pide. La inversión entonces se realizará en un aparato o en una solución tecnológica que generará más productos o servicios, por lo que ampliará nuestro negocio. Además se amortizará con casi toda seguridad. En ese caso, la inversión está sujeta a necesidad y nos traerá rentabilidad.

En ocasiones, pensamos que estamos ahorrando dinero cuando en realidad lo que estamos provocando es una fuga de capital. La inversión en personal laboral también es importante. A veces vendemos menos porque no tenemos manos suficientes para producir, por tanto, la contratación tiene que verse como una oportunidad de generar más ingresos, ser más productivos y competitivos, y no como un gasto extra.

Otro tipo de inversión importante es la que se destinada a ampliar conocimientos. Nunca es un gasto inútil, saber de economía o empresa evitará tomar malas decisiones y perder capital. Si somos los máximos accionistas del negocio debemos saber gestionar la entidad y tener planes de cara al futuro. Es importante formarse y no quedarse atrás. Destinar dinero a la formación es una inversión a medio-largo plazo muy rentable. El mundo va muy rápido y las compañías han de seguir ese ritmo, por ejemplo, en posicionamiento SEM y SEO. Si no estás en la red, no existes.

Por tanto, debemos conocer nuestras cuentas, mantener un orden y arriesgar cuando el dinero recaudado nos permita una inversión sin demasiadas complicaciones. Hay que ser ambiciosos pero también realistas, solo así conseguiremos hacer nuestra empresa más competitiva.