Madrid. almeida: "no vine a sucumbir a sus presiones o a hacer lo que me dicte la izquierda, sino a cumplir mi compromiso con madrid central"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este miércoles que no llegó a la Alcaldía "a caer bien a la izquierda, ni he venido a sucumbir a las presiones de la izquierda, ni he venido a hacer lo que me dicta la izquierda", sino a cumplir el compromiso que asumió con todos los madrileños y que acordó tanto con Ciudadanos como con Vox en lo que se refiere a Madrid Central.

Así lo indicó durante su visita al Centro de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, donde remarcó que cumplirán con sus compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire, ante las quejas de numerosas organizaciones en los últimos días.

En este sentido, reiteró que la moratoria de multas de Madrid Central entrará en vigor el próximo 1 de julio, porque "tenemos una buena costumbre que la izquierda no comparte, que es la de cumplir los compromisos electorales, que es la diferencia sustancial entre lo que hizo la izquierda con Madrid Central y lo que nosotros hacemos".

A este respecto, criticó que la izquierda "no incluyó en su programa electoral ninguna referencia a Madrid Central, no lo sometió a la voluntad de los madrileños y no hizo ninguna de esas consultas que tanto le gustan".

El regidor madrileño destacó que su equipo de Gobierno, desde el primer momento, en su programa electoral asumió todas las cuestiones relativas a la reforma, reversión según lo llamaban Ciudadanos o Vox, de Madrid Central. "Lo sometimos al mayor test que puede haber en democracia, que es el de los ciudadanos en las urnas", apostilló Almeida.

En este sentido, comentó que los ciudadanos ratificaron "de forma abrumadora" los programas de los partidos que estamos en el centro derecha, y "constataron que Madrid Central es un fracaso y que, por tanto, no podía continuar tal y como lo había planificado el anterior equipo de Gobierno".

Por último, el alcalde de la capital pidió a la izquierda que "la próxima vez que tenga una medida de estas características, que nadie puede negar que fue uno de los ejes principales de campaña, primero lo meta en su programa electoral, lo someta a la votación de los ciudadanos, y actúen en consecuencia con lo que los votantes decidan".

